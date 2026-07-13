Ο Σλάβεν Μπίλιτς είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Εθνικής Κροατίας μετά την αποχώρηση του Ζλάτκο Ντάλιτς.

Η Ομοσπονδία της χώρας προχώρησε σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος μετά τον αποκλεισμό στους «32» του Μουντιάλ 2026 από την Πορτογαλία.

Έτσι ο Κροάτης τεχνικός επιστρέφει έπειτα από 14 χρόνια στην Εθνική. Ο 57χρονος προπονητής στην πρώτη του θητεία κάθισε στον πάγκο των Κροατών από το 2006 έως και το 2012.

Ο Μπίλιτς στο προηγούμενο διάστημα και μετά την πρώτη του θητεία στην Εθνική, βρέθηκε στον πάγκο των Λοκομοτίβ Μόσχας, Μπεσίκτας, Γουέστ Χαμ, Αλ-Ιτιχάντ, Γουέστ Μπρομ, Γκουοάν και Γουότφορντ.