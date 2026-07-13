Ο Σλάβεν Μπίλιτς είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Εθνικής Κροατίας μετά την αποχώρηση του Ζλάτκο Ντάλιτς.
Η Ομοσπονδία της χώρας προχώρησε σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος μετά τον αποκλεισμό στους «32» του Μουντιάλ 2026 από την Πορτογαλία.
Έτσι ο Κροάτης τεχνικός επιστρέφει έπειτα από 14 χρόνια στην Εθνική. Ο 57χρονος προπονητής στην πρώτη του θητεία κάθισε στον πάγκο των Κροατών από το 2006 έως και το 2012.
Ο Μπίλιτς στο προηγούμενο διάστημα και μετά την πρώτη του θητεία στην Εθνική, βρέθηκε στον πάγκο των Λοκομοτίβ Μόσχας, Μπεσίκτας, Γουέστ Χαμ, Αλ-Ιτιχάντ, Γουέστ Μπρομ, Γκουοάν και Γουότφορντ.
At the proposal of HNS president Marijan Kustić, the HNS Executive Committee unanimously appointed Slaven Bilić as head coach of the #Croatia national team! 🤝— HNS (@HNS_CFF) July 13, 2026
🇭🇷 We wish him the very best of luck and plenty of success!#Family #Vatreni ❤️🔥 pic.twitter.com/pNTshLo2b3