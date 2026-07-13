Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με το δεξί στο Athens Open 2026, επικρατώντας με 2-0 σετ της Πολίνα Κουντερμέτοβα και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έκανε επίδειξη δύναμης μπροστά στο κοινό της στο πρώτο σετ και με τρία break έφτασε άνετα στο 6-0.

Στο δεύτερο σετ, η Κουντερμέτοβα πήρε το πρώτο της game κάνοντας το 1-1, εκμεταλλεύτηκε το σερβίς και έφτασε ως το 6-6, όπου έγινε μεγάλη μάχη με την Σάκκαρη να επικρατεί τελικά με 7-6.

Η Σάκκαρη στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την νικήτρια από το ζευγάρι των Μίνα Χότζιτς- Χάριετ Νταρτ.

Στο πλευρό της ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Την αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη παρακολούθησε από κοντά και ο γιος του πρωθυπουργού Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε αρκετές φορές τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις εξέδρες, να παρακολουθεί με αγωνία την εξέλιξη του αγώνα και στο τέλος να πανηγυρίζει μαζί της.