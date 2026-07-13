Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ δεν απασχολεί τους φιλάθλους μόνο για τις εμφανίσεις του με την Εθνική Αγγλίας στο Μουντιάλ 2026, αλλά και για έναν άλλο λόγο εκτός γηπέδου.

Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι με αναρτήσεις στα social media που έχουν γίνει viral παρουσιάζουν τον Άγγλο μέσο της Ρεάλ Μαδρίτης ως το ιδανικό ταίρι της Μις Υφηλίου 2025, Φάτιμα Μπος.

Οι δυο τους δεν έχουν συναντηθεί ποτέ, ωστόσο πολλοί χρήστες δημιουργούν βίντεο και φωτομοντάζ υποστηρίζοντας πως θα μπορούσαν να είναι μαζί.

Μάλιστα η Μεξικανή καλλονή ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους και απάντησε με χαμόγελο, βάζοντας τέλος στα σενάρια.

«Έχω δει πολλές αναρτήσεις στο Instagram που με συνδέουν μαζί του. Είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, όμως θα έπρεπε πρώτα να τον γνωρίσω. Για μένα, είτε κάποιος είναι όμορφος είτε όχι, το σημαντικό είναι να είναι καλός άνθρωπος και να έχει σωστές αξίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί πως η Φάτιμα Μπος είναι αυτή την περίοδο ελεύθερη, ωστόσο ο Μπέλιγχαμ διατηρεί σχέση με την influencer και μοντέλο Άσλιν Κάστρο.