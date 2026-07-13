«Δρακόντεια» θα είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Γαλλία για την αναμέτρηση με την Ισπανία για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη (14/7) και πέφτει πάνω στους εορτασμούς για την Ημέρα της Βαστίλης.

Σχεδόν 7.000 αστυνομικοί, χωροφύλακες και 2.000 πυροσβέστες θα αναπτυχθούν στο Παρίσι και την γύρω περιοχή, για να περιφρουρήσουν με ασφάλεια την Γαλλική πρωτεύουσα, ενώ σε Εθνικό επίπεδο θα αναπτυχθούν 70.000 αστυνομικοί σε όλες τις μεγάλες πόλεις.

Όσον αφορά τον αγώνα που θα διεξαχθεί στο στάδιο AT&T στο Άρλινγκτον του Τέξας, η Εθνική ομάδα της Γαλλίας θα μπορεί να βασιστεί στην υποστήριξη τουλάχιστον 3.000 οπαδών της εναντίον της Ισπανίας.