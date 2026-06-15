Μια βόλτα με το αυτοκίνητο στα ορεινά της Μεσσηνίας τον περασμένο χειμώνα ήταν η αφορμή για να κλειδώσει η ημερομηνία και η τοποθεσία όπου η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός, δύο εικοσιτετράωρα μετά το μυστήριο στον Άγιο Γεώργιο, περιέγραψε με λεπτομέρειες το χρονικό της απόφασης και τις προετοιμασίες, αναδεικνύοντας τις άγνωστες πτυχές της οργάνωσης.

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το ακριβές σκηνικό της πρότασης, γράφοντας στην ανάρτησή της:

«Τον Ιανουάριο κάναμε βόλτα με το αμάξι στα βουνά. Πέσαμε πάνω σ’ ένα εκκλησάκι μαγικό που γύρω γύρω είχε μόνο ουρανό, ελιές & θέα θάλασσα. Το αγόρι μου αμέσως μου είπε «εδώ θα σε παντρευτώ τον Ιούνιο». Δεν το πίστεψα εξ’ αρχής αλλά τις επόμενες μέρες κατάλαβα ότι το εννοούσε. Το είπαμε σε όσους περάσαμε χειμώνα μαζί, στους πολύ δικούς μας, σε όσους ξέραμε ότι θα χαιρόντουσαν με την τρέλα μας».

Το παρασκήνιο με το νυφικό και οι Mi-Ro

Όπως εξήγησε η Δανάη Μπάρκα, η διαδικασία της προετοιμασίας δεν ακολούθησε την πεπατημένη οδό, καθώς οι συναντήσεις για το φόρεμα έγιναν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

«Μετά άρχισαν οι ερωτήσεις περί οργάνωσης που φυσικά ήταν κάτι εντελώς αντίθετο με εμάς. Το πρώτο μήνυμα που έστειλα ήταν 11 Μαρτίου στον Δημήτρη, πήγα στους @mirodesigners πρώτη φορά 28 Μαρτίου για καφέ, μετά εμφανίστηκα 2 Ιουνίου, μετά 10 Ιουνίου και τέλος. (Και για να μη λέτε για μένα, το ίδιο και ο γαμπρός) Τα 2 αυτά αγόρια μαζί με τις μαγικές κυρίες του ατελιέ έκαναν το φόρεμα των ονείρων μου που όχι απλά ταίριαζε σε μένα αλλά ταίριαζε με το τοπίο και όλα όσα φανταζόμουν γι’ αυτή την μέρα!», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή της για τους δημιουργούς του ενδύματος, πρόσθεσε::

«Τα 2 αυτά αγόρια δεν δημιουργούν φορέματα, αλλά όνειρα. Τα 2 αυτά αγόρια όπως και να είσαι, όπως και να σε έχεις στο μυαλό σου θα βρουν τι σε κολακεύει και πως θα νιώσεις η πιο όμορφη γυναίκα την πιο κατάλληλη στιγμή. Τα 2 αυτά αγόρια είναι μέρος της μέρας που θα θυμόμαστε για πάντα».

Οι ανατροπές της προετοιμασίας και η επόμενη μέρα

Η Δανάη Μπάρκα έκλεισε την τοποθέτησή της με χιουμοριστική διάθεση, προσθέτοντας ορισμένες προσωπικές σημειώσεις για τη συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια των δοκιμών, αλλά και για την άρνησή της να αποχωριστεί το ένδυμα μετά τη γιορτή:

«Υ.Γ 1: Ναι τους ταλαιπώρησα, ναι με έψαχναν αλλά ήξερα απ’ την πρώτη στιγμή ότι θα μου φτιάξουν αυτό που θα με κάνει να νιώθω μαγικά.

Υ.Γ 2 : Η καλύτερη διατροφή του κόσμου γίνεται όταν ξέρεις ότι σε 3 μέρες έχεις πρόβα μαζί τους

Υ.Γ 3: ΝΑΙ, θα γίνω για λίγες μέρες ή «άλλη παιδί δεν έκανε, η Μαριγώ τον Γιάννη» και θα σας λέω πως οργανώθηκε αυτή η μέρα και ποιοι «κρύβονται» πίσω από όλα τα θαύματα.

Υ.Γ 4: Επέλεξα να φορέσω ένα νυφικό για όλη την βραδιά έτσι ώστε να το θυμάμαι πάντα πιστεύοντας ότι θα το βάλω μόνο τότε – που να ήξερα ότι για τις επόμενες μέρες θα το φορούσα όλη μέρα και θα ‘κοβα βόλτες μέσα στον κήπο ενθουσιασμένη».