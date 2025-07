Με τις τρομερές ικανότητές τους στο κυνήγι και τη συνήθεια να παίζουν «παιχνίδια» με μωρά φώκιες, οι όρκες δεν έχουν κερδίσει τυχαία το προσωνύμιο «φάλαινες δολοφόνοι».

Ωστόσο, μια νέα, εντυπωσιακή μελέτη αποκαλύπτει ότι οι όρκες έχουν και μια πιο τρυφερή – ίσως ακόμη και ρομαντική – πλευρά.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, για πρώτη φορά, ένα ζευγάρι όρκες παρατηρήθηκε να φιλιέται στη φύση – και μάλιστα χρησιμοποιώντας τις γλώσσες τους. Το τρυφερό στιγμιότυπο καταγράφηκε σε θάλασσα της Νορβηγίας.

Orcas are spotted SNOGGING in the wild for the first time https://t.co/7wAvQMUjei