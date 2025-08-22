Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «σε δύο εβδομάδες» θα γνωρίζει εάν είναι εφικτό να επιτευχθεί πρόοδος στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εγείροντας ξανά την πιθανότητα να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με καμία από τις προσπάθειες για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Πριν από μία εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να τον πείσει να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω, σε δύο εβδομάδες, θα ξέρουμε πού βαδίζω» είπε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα αποφασίσει τότε εάν θα επιβάλει «μαζικές κυρώσεις» ή αν δεν θα κάνει τίποτα απολύτως και απλώς θα πει στις δύο πλευρές «είναι δικός σας αυτός ο πόλεμος».

Τραμπ: Θα προτιμούσα να μην παραστώ στη συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε νωρίτερα ότι «θα προτιμούσε να μην παρευρεθεί» στη συνάντηση μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο αμερικανός πρόεδρος συνέκρινε τη σχέση του Πούτιν με τον Ζελένσκι με το… λάδι και το ξύδι, καθώς «δεν τα πάνε και πολύ καλά».

«Θα δούμε αν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα συνεργαστούν», είπε όταν ρωτήθηκε για την προοπτική μιας συνάντησης μεταξύ των ηγετών.

«Ξέρετε, είναι λίγο σαν το λάδι και το ξύδι. Δεν τα πάνε και πολύ καλά, για προφανείς λόγους. Αλλά θα δούμε. Και μετά θα δούμε αν θα πρέπει να είμαι εκεί. Προτιμώ να μην είμαι», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Skynews.