Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δεκαπέντε τραυματίστηκαν έπειτα από αεροπορικό πλήγμα του Πακιστάν που έπληξε «σπίτια πολιτών» στο ανατολικό τμήμα της Καμπούλ, πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας των Ταλιμπάν.

«Στον τομέα Γκουζάρ, στο 21ο διαμέρισμα της Καμπούλ, σπίτια πολιτών χτυπήθηκαν σε βομβαρδισμό του πακιστανικού καθεστώτος, που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δεκαπέντε», ανέφερε ο Χαλίντ Ζαντράν μέσω X, συμπληρώνοντας πως στα θύματα συγκαταλέγονται γυναίκες και παιδιά.