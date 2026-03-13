Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ανακοίνωσε ότι η πολεμική αεροπορία της χώρας έχει πλέον εξοπλιστεί με κινεζικούς υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους τύπου CM-400 AKG.

Η σχετική πληροφορία αποκαλύφθηκε στις 9 Μαρτίου από το αμερικανικό ηλεκτρονικό περιοδικό Military watch όπου δημοσιεύτηκε φωτογραφία σερβικού αεροσκάφους MIG-29 από το στρατιωτικό αεροδρόμιου του Βελιγραδίου, να φέρει τον συγκεκριμένο τύπο πυραύλων.

Ο Βούτσιτς σε συνέντευξη του στην δημόσια τηλεόραση (RTS) το βράδυ της Πέμπτης ανέφερε ότι οι κινέζικοι πύραυλοι CM-400 AKG βρίσκονται εδώ και αρκετούς μήνες στο οπλοστάσιο των ενόπλων δυνάμεων. «Η Σερβία διαθέτει ισχυρούς πυραύλους αέρος-εδάφους με μεγάλη εμβέλεια και καταστροφική ισχύ. Ζυγίζουν έως και 950 κιλά και έχουν εμβέλεια έως και 400 χιλιόμετρα», δήλωσε ο πρόεδρος της Σερβίας.

Ανέφερε ότι η πολεμική αεροπορία «εξοπλίστηκε ήδη με σημαντικό αριθμό τέτοιων πυραύλων και σχεδιάζεται περαιτέρω ενίσχυση αυτού του οπλοστασίου». Ο Βούτσιτς ισχυρίστηκε ότι τα σερβικά MIG είναι τα μοναδικά τέτοιου τύπου αεροσκάφη στην Ευρώπη που φέρουν υπερηχητικούς πυραύλους.

Η είδηση για την απόκτηση των συγκεκριμένων πυραύλων από την Σερβία προκάλεσε την αντίδραση του Ζαγκρεμπ. Ο πρωθυπουργός της Κροατίας ‘Αντρέι Πλένκοβιτς δήλωσε ότι θα θέσει το θέμα στο ΝΑΤΟ. «Θα μιλήσουμε με τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ και θα τους προειδοποιήσουμε για τέτοια όπλα, τα οποία είναι καινούργια στο οπλοστάσιο των σερβικών Ενόπλων Δυνάμεων», δήλωσε ο Πλένκοβιτς, σύμφωνα με το κροατικό πρακτορείο ειδήσεων Hina.

Ο Βούτσις απάντησε ότι «το Ζάγκρεμπ δεν θα αποφασίσει τι θα έχει στο οπλοστάσιο της η Σερβία».

Ο πρόεδρος της Σερβίας χαρακτήρισε απειλή για την Σερβία την συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας που υπεγράφη το 2025 μεταξύ της Κροατίας, της Αλβανίας και του Κοσόβου και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο «κάποια στιγμή» να δεχθεί επίθεση η Σερβία από αυτήν τη συμμαχία.

«Δεν μπορούμε να επιτεθούμε σε χώρες του ΝΑΤΟ, και η Αλβανία και η Κροατία είναι χώρες του ΝΑΤΟ. Ούτε θέλουμε να τους επιτεθούμε. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η μόνη τους πρόθεση. Απλώς περιμένουν τη κατάλληλη στιγμή να μας επιτεθούν. Η Σερβία ωστόσο έχει αρκετές αποτρεπτικές δυνάμεις για να τους αντιμετωπίσει», δήλωσε ο Βούτσιτς στην σερβική δημόσια τηλεόραση.

Η Σερβία, παρά τις προειδοποιήσεις από τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον, βελτιώνει τη στρατιωτική συνεργασία της με την Κίνα. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης, από το 2020 έως το 2024, η Σερβία εισήγαγε τα περισσότερα όπλα από την Κίνα (57%), ακολουθούν οι εισαγωγές από τη Ρωσία (20%) και τη Γαλλία (7,4%).