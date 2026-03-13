Η επόμενη μέρα των κατηγορηματικών δηλώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν πρόκειται να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, βρίσκει το Μέγαρο Μαξίμου να επιχειρεί να επαναφέρει το κέντρο βάρους σε δύο βασικές προτεραιότητες: στη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας και στην εντατικοποίηση της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Ο πρωθυπουργός έκρινε σκόπιμο να κλείσει οριστικά με δημόσια παρέμβασή του τα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, καθώς είχε αρχίσει να φουντώνει η σχετική συζήτηση μετά τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία όχι μόνο να αυξάνει τα ποσοστά της από το δεύτερο κόμμα αλλά και να εμφανίζει προοπτικές ακόμη και για την επίτευξη αυτοδυναμίας εάν συνεχίσει έτσι.

Οπότε ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να δώσει σαφή απάντηση, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και όχι μια νέα περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας. Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η σταθερότητα αποτελεί σήμερα βασικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, ιδίως σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τις οικονομικές ισορροπίες. Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση επιδιώκει να απομακρύνει την εκλογολογία από τη δημόσια συζήτηση και να στρέψει την προσοχή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που διαμορφώνονται τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει βασικό ζήτημα για την κυβέρνηση

Η διεθνής συγκυρία αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που εξηγούν τη στάση. Η ένταση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα η σύγκρουση στο Ιράν προκαλεί ανησυχία για το ενδεχόμενο νέας ενεργειακής αναταραχής, ακόμη δυσμενέστερης από την τωρινή, με πιο σημαντικές επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αν η κρίση παραταθεί και επηρεάσει τις ροές ενέργειας, τότε οι συνέπειες θα είναι ορατές όχι μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στις ευρωπαϊκές οικονομίες, γεγονός που εκ των πραγμάτων θα επηρεάσει και την Ελλάδα.

Γι’ αυτό και η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει βασικό ζήτημα για την κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι οικονομικοί δείκτες εμφανίζουν σημάδια σταθεροποίησης. Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αναδεικνύουν οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις και το κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζει ότι η μάχη σε αυτό το πεδίο θα είναι καθοριστική. Η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τα εργαλεία ελέγχου της αγοράς και να περιορίσει φαινόμενα κερδοσκοπίας μέσω των νέων μέτρων που ανακοινώθηκαν για το πλαφόν κέρδους των επιχειρηματιών στην αντλία καυσίμων και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ενώ ταυτόχρονα εξετάζει και πρόσθετες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των νοικοκυριών.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός άλλωστε αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, αποφεύγοντας όμως να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Όπως σημειώνει, η κυβέρνηση δεν αποκαλύπτει από την αρχή το σύνολο των παρεμβάσεων που έχει στη διάθεσή της, καθώς οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των διεθνών συνθηκών. Υπενθυμίζεται πάντως από το Μαξίμου ότι τα προηγούμενα χρόνια η πολιτεία παρενέβη δυναμικά για να στηρίξει την κοινωνία τόσο στην περίοδο της πανδημίας όσο και κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παράλληλα, στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν ότι η γεωπολιτική συγκυρία αναδεικνύει τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας. Η δυνατότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων σε περιόδους κρίσης προβάλλεται από την κυβέρνηση ως βασικό στοιχείο της αποτελεσματικότητας του σημερινού μοντέλου διακυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην πρόσφατη κινητοποίηση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για την υποστήριξη της Κύπρου, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αντέδρασε άμεσα στέλνοντας φρεγάτες και αεροσκάφη. Όπως υπογράμμισε, η πρώτη προτεραιότητα ήταν η ασφάλεια και η αποστολή ενός σαφούς μηνύματος ότι η Λευκωσία δεν βρίσκεται μόνη απέναντι στις εξελίξεις. Η αναφορά αυτή χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση ως παράδειγμα της ταχύτητας με την οποία μπορεί να λειτουργήσει το κράτος όταν υπάρχει καθαρή πολιτική εντολή. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός θέτει μάλιστα το ερώτημα πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί μια τέτοια διαδικασία σε περίπτωση κυβέρνησης συνεργασίας, όπου θα απαιτούνταν διαβουλεύσεις μεταξύ διαφορετικών πολιτικών αρχηγών πριν από τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ξεκάθαρα στο ερώτημα για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, απορρίπτοντας κάθε σχετικό σενάριο: «Απορρίπτω κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση για πρόωρες εκλογές λόγω δημοσκοπικής ανάκαμψης. Σκοπός μου είναι να εξαντλήσω τον εκλογικό κύκλο. Η πολιτική σταθερότητα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα, δεν θα οδηγήσω τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, διακινδυνεύοντας αυτό το επιχείρημα που δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να πάρει γρήγορα αποφάσεις και να δράσει προς όφελος των πολιτών», όπως είπε παραχωρώντας συνέντευξη χθες το απόγευμα στην ιστοσελίδα iefimerida. Ερωτηθείς τέλος για το εάν θα βρίσκεται και σε μια τρίτη θητεία στο τιμόνι της χώρας, απάντησε πως: «Οι Έλληνες πολίτες θα κρίνουν αν αυτή η πολιτική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, όπως θα διαμορφωθεί ενόψει των εκλογών του 2027, θα είναι πειστική ή δεν είναι. Εγώ αισθάνομαι ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει σχέδιο για τη χώρα. Και όχι μόνο σχέδιο για το σήμερα, αλλά σχέδιο για το αύριο και για το μεθαύριο».