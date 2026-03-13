Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Ντουμπάι, με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου να αναφέρουν ότι πυκνοί καπνοί υψώνονται από τα κτήρια.
NOW🔴: A drone strike Iranian 🇮🇷 on Dubai#Dubai #Irán pic.twitter.com/wcBibxehsN— Global Pulse (@movielover93582) March 13, 2026
Ανταποκριτής του πρακτορείου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετέδωσε πριν από λίγο ότι ένιωσε το κτίριο όπου βρισκόταν να σείεται και άκουσε ισχυρή έκρηξη.
📍🇦🇪 DUBAI right now! pic.twitter.com/3p6w9ssUq1— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) March 13, 2026
⚡Iran 🇮🇷 attacked the Dubai International Financial Centre 🏙️ using drones.— RusWar (@ruswar) March 13, 2026
After the strike, thick smoke rose over the city 🌫️. Foreign media also report a possible attack on the Jumeirah Beach area 🏖️.#Iran #Dubai #UAE #DroneStrike #JumeirahBeach pic.twitter.com/Uh1hPAGaLT