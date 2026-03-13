Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Ντουμπάι, με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου να αναφέρουν ότι πυκνοί καπνοί υψώνονται από τα κτήρια.

Ανταποκριτής του πρακτορείου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετέδωσε πριν από λίγο ότι ένιωσε το κτίριο όπου βρισκόταν να σείεται και άκουσε ισχυρή έκρηξη.