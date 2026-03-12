Έξι Γάλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν ύστερα από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Ερμπίλ του Ιράκ, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για drone που συνδέεται με το Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το πλήγμα προκλήθηκε και πυρκαγιά σε γαλλικό στρατιωτικό ελικόπτερο που βρισκόταν στη βάση.

BREAKING: Iranian kamikaze drones hit a French military base near Erbil Airport in northern Iraq, wounding six French soldiers. pic.twitter.com/VK8FegTkS8 — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026

Η εγκατάσταση βρίσκεται στην περιοχή Μαχμούρ και λειτουργεί από κοινού από γαλλικές δυνάμεις και μαχητές των Πεσμεργκά στο ιρακινό Κουρδιστάν.