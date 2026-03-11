«Τον μεγαλύτερο έρωτα τον έζησα με γυναίκα, την Κατιάνα. Είναι η μεγαλύτερη σχέση της ζωής μου, σαν δώρο Θεού», είχε εξομολογηθεί ο Γιώργος Μαρίνος σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του στο παρελθόν.

Αυτή η παραδοχή δίνει μια εντελώς διαφορετική διάσταση στην εκρηκτική αντίδραση που είχε ο καλλιτέχνης όταν ένιωθε ότι κάποιος «προσβάλλει» την Κατιάνα Μπαλανίκα πάνω στην πίστα.

Τον έκανε «μαύρο» για μια γαρδένια

Το σκηνικό που περιέγραψε η ηθοποιός στην τηλεοπτική της συνάντηση με την Αννίτα Πάνια και τον Ηλία Ψινάκη, αποκαλύπτει έναν Μαρίνο που δεν δίσταζε να διακόψει το πρόγραμμά του για να επιβάλει την τάξη. Κατά τη διάρκεια ενός σόου, όπου η Μπαλανίκα υποδυόταν ότι γδύνεται χωρίς στην πραγματικότητα να βγάζει τίποτα, ένας πελάτης επιχείρησε να παρέμβει αφήνοντας ένα λουλούδι πάνω στο φουστάνι της.

«Κάποιος τόλμησε κάποια στιγμή να μου βάλει… φορούσα ένα φουστάνι και έκανα ότι γδύνομαι, έβαζα το πόδι σε ένα τραπέζι, έκανα ότι βγάζω την κάλτσα. Και κάποιος μου έβαλε εδώ (στο σημείο του στήθους) στο φουστάνι μια γαρδένια», θυμάται η ηθοποιός.

Η συνέχεια ήταν καταιγιστική. Σύμφωνα με τον Ηλία Ψινάκη, ο Γιώργος Μαρίνος δεν περιορίστηκε σε παρατηρήσεις: «Σταμάτησε με το μικρόφωνο, κατέβηκε κάτω και τον έκανε μαύρο τον πελάτη!».

«Στράβωσε πάρα πολύ. Έφαγε πολύ ξύλο ο άνθρωπος», συμπλήρωσε η Κατιάνα Μπαλανίκα, επιβεβαιώνοντας πως ο σόουμαν δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί του.

«Αυτή με πρόσεχε σαν μητέρα»

Η προστατευτικότητα αυτή δεν ήταν τυχαία. Ο Γιώργος Μαρίνος έβλεπε στην Κατιάνα τον άνθρωπο που τον στήριξε στις πιο σκοτεινές του περιόδους. Όπως είχε σημειώσει χαρακτηριστικά:

«Είναι σπουδαία ηθοποιός. Σε δύσκολες στιγμές πάντα η Κατιάνα ήταν κοντά μου, αυτή με πρόσεχε σαν μητέρα. Η Κατιάνα με ξέρει καλύτερα απ΄ όλους».

Ο Ψινάκης θυμήθηκε μάλιστα πως κάποτε είχε διώξει ολόκληρη παρέα από το κέντρο «Ρήγας», απλώς και μόνο επειδή πρόσφεραν ένα λουλούδι στην Μπαλανίκα ενώ βρισκόταν στη σκηνή.

«Βάραγε κι αυτός ο Μαρίνος, δηλαδή δεν έβγαζες άκρη. Φάπα αυτή το πρωί (Μπαλανίκα) και ο Μαρίνος το βράδυ!», σχολίασε με το γνωστό του ύφος ο Ηλίας Ψινάκης, αναφερόμενος στην ένταση που επικρατούσε στα παρασκήνια και την πίστα.

Η άγνοια της ομορφιάς και το «ζόρι» του Μαρίνου

Παρά το γεγονός ότι ο ανδρικός πληθυσμός της εποχής την πολιορκούσε, η ίδια η Κατιάνα Μπαλανίκα παραδέχεται πως δεν είχε επίγνωση της γοητείας της. «Δεν ήταν κάτι που το καταλάβαινα ότι το ‘χω. Δεν θεωρούσα τον εαυτό μου όμορφο», εξομολογήθηκε, εξηγώντας ίσως γιατί ο Μαρίνος ένιωθε την ανάγκη να την προστατεύει διπλά.

Όταν η Αννίτα Πάνια τη ρώτησε αν ο Γιώργος Μαρίνος «έτρωγε τέτοιο ζόρι» επειδή την ένιωθε ως κεκτημένο του, η ηθοποιός έδωσε τη δική της εξήγηση, τονίζοντας πως ο καλλιτέχνης ήθελε να διατηρεί μια συγκεκριμένη αισθητική και ήθος στον χώρο εργασίας του: «Όχι, όχι. Γενικά, δεν ήθελε τέτοια στο μαγαζί. Ήταν προστατευτικός μαζί μας πολύ».