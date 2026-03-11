Μια προσωπική και ιδιαίτερα σοκαριστική εμπειρία από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της μοιράστηκε η Ελένη Χατζίδου, αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό που βίωσε όταν εργαζόταν σε νυχτερινά κέντρα.

Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια μίλησε την Τετάρτη (11/03) στην εκπομπή «Breakfast@Star», τονίζοντας αρχικά πως είναι σημαντικό που σήμερα οι νέοι άνθρωποι βρίσκουν το θάρρος να μιλούν δημόσια για κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο εργασίας τους.

Όπως ανέφερε, τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν τόσο εύκολο για κάποιον να βγει μπροστά και να καταγγείλει τέτοιες καταστάσεις.

«Αυτό πρέπει να συμβαίνει παντού. Στο παρελθόν κάποιοι άνθρωποι βγήκαν μπροστά, μίλησαν και έβαλαν ορισμένους στη θέση τους. Χάρη σε αυτούς έχει ανοίξει ο δρόμος και για εμάς, ώστε σήμερα να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα διαφορετικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, απαντώντας στο εάν έχει βιώσει η ίδια δύσκολες καταστάσεις στον χώρο της δουλειάς της, αποκάλυψε ένα περιστατικό που την σημάδεψε.

«Πώς δεν το έχω βιώσει; Εμένα με έχουν κλειδώσει μέσα σε γραφείο επιχειρηματία, σε γραφείο νυχτερινού μαγαζιού, να μην μπορώ να φύγω, για να με στριμώξει, να μου πει πράγματα… Με κλείδωσε και ούρλιαζα», είπε η Ελένη Χατζίδου, περιγράφοντας την έντονη πίεση που ένιωσε εκείνη τη στιγμή.

Η ίδια είχε μιλήσει και στο παρελθόν για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης που έχει δεχτεί. Τον Δεκέμβριο του 2025 είχε παραδεχτεί δημόσια ότι έχει βιώσει τέτοια εμπειρία, ωστόσο δεν έχει ακόμη καταφέρει να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία.