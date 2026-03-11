Ο Βασίλης Σπανούλης δεν είναι πλέον προπονητής της Μονακό καθώς ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών, με τον ίδιο να κάνει το πρώτο του σχόλιο έπειτα από αυτή την εξέλιξη.

Εδώ και καιρό τα πράγματα στη γαλλική ομάδα δεν πάνε καθόλου καλά λόγω των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων και τις τελευταίες μέρες έμοιαζε όλο και πιο πιθανή η αποχώρηση του Έλληνα προπονητή.

Τα ρεπορτάζ, τελικά, που προέβλεπαν αποχώρηση του Σπανούλη επιβεβαιώθηκαν την Τετάρτη (11/3) με την επίσημη ανακοίνωση των Μονεγάσκων, τους οποίους πάντως ο ίδιος δεν θα ξεχάσει ποτέ, όπως ανέφερε στην πρώτη δήλωσή του.

Συγκεκριμένα, ο μάνατζερ του Σπανούλη, ο Σέρβος Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ανέβασε στον λογαριασμό του στα social media το σχόλιο του Έλληνα προπονητή για το διαζύγιό του με τη Μονακό.

«Η παρουσία μου στη Μονακό θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου. Το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησα ως προπονητής και ο πρώτος μου τελικός EuroLeague είναι επιτεύγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Εύχομαι στην ομάδα πολλή επιτυχία για το υπόλοιπο της σεζόν», ήταν το σχόλιο του Σπανούλη.