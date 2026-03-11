Στο αποψινό επεισόδιο του Survivor σημειώθηκε μεγάλη ανατροπή, καθώς ο Βαλάντης Πάκος εγκατέλειψε τη μονομαχία, παραχωρώντας τη νίκη στη Μαντίσα Τσότα και αποχωρώντας από το παιχνίδι.

Νωρίτερα, ο Γιώργος Λιανός είχε ανακοινώσει ότι η ψηφοφορία του κοινού ήταν ιδιαίτερα οριακή, ενώ από τη διαδικασία σώθηκε ο Μιχάλης Σηφάκης, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το κοινό για τη στήριξή του.

«Γιώργο, ευχαριστώ πολύ το κοινό. Το “ευχαριστώ” είναι λίγο. Κυρίως ευχαριστώ τον κόσμο που δεν με γνωρίζει… Υπήρχαν πολλοί φίλοι μου και γνωστοί που με κορόιδευαν όταν ήρθα στο παιχνίδι. Άντεξα δύο μέρες… έχω αντέξει δύο μήνες και αντέχω πολύ ακόμα», ανέφερε ο Μιχάλης Σηφάκης, περιγράφοντας τη συγκίνησή του.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, ο Βαλάντης Πάκος άφησε το μπαλάκι κάτω και αποχώρησε από την προσπάθεια, με τον παρουσιαστή να σημειώνει ότι ουσιαστικά παρατά τη μονομαχία. Η Μαντίσα Τσότα ολοκλήρωσε τυπικά τη διαδικασία, εξασφαλίζοντας την παραμονή της στο παιχνίδι. «Μου ήταν δύσκολο τα εμπόδια να τα περάσω. Το θέλει πάρα πολύ. Κάναμε λάθη όλοι. Μιλήσαμε πριν τον αγώνα», δήλωσε ο ίδιος, ενώ η Μαντίσα εμφανίστηκε συγκινημένη, λέγοντας ότι οι δυο τους είχαν μιλήσει πριν από τη μονομαχία και ότι χαίρεται που παραμένει στο παιχνίδι.

Στο πλαίσιο της ίδιας έντασης, η ομάδα των Επαρχιωτών συνεχίζει να κινείται σε πολεμικό κλίμα, με τις εντάσεις ανάμεσα στους παίκτες να κλιμακώνονται μετά τη χθεσινή ψηφοφορία που ανέδειξε τον Μιχάλη Σηφάκη σε τρίτο υποψήφιο. Ο Μιχάλης, μιλώντας στην κάμερα, τόνισε: «Δεν ξύπνησα μια μέρα και άρχισα να βρίζω. Μετά από προτροπή του Αλέξανδρου, όταν ειπώθηκαν κάποια πράγματα, βγήκε συγγνώμη μετά από δύο μέρες.

Σία μου, είσαι υποκρίτρια. Της Φανής “μπιπ” το σπίτι, το δικό μου θες να κλείσεις το σπίτι; Το έξω σπίτι. Δεν ξέρω τι σόι άνθρωπος ασχολείται με την έξω ζωή μου σε ένα παιχνίδι επιβίωσης. Oπότε ακόμα και ο χαρακτηρισμός που είπα στην Τζο είναι πολύ ελαφρύς».

Από την πλευρά της, η Αναστασία Στεργίου υπογράμμισε ότι ο ίδιος δημιουργεί συνεχώς εντάσεις μέσα στην ομάδα: «Όταν μας ανεβοκατέβαζες και έλεγες ότι θα μας διώξεις από το παιχνίδι, τι περίμενες; Άνθρωπος που έχει δίκιο δεν θίγεται τόσο με την αλήθεια. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, αλλά εσύ από ό,τι φαίνεται, Μιχάλη, φοβάσαι και πολύ κιόλας. Άνθρωπος 41 χρονών να σπαταλά τόση ενέργεια σε ψέματα και να κάνει την ομάδα έτσι μέσα σε δευτερόλεπτα… Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Αυτό λέγεται τσίρκο και δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτούς τους ρυθμούς».

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Βαλάντης Πάκος ήταν ο παίκτης που έφερε τον νικητήριο πόντο για τους Αθηναίους, ενώ ο Τσιλιμίγκρας σχολίασε: «Έχουμε μία διχασμένη ομάδα που ο ένας μας κάνει γυμνάσια λες και είναι 15 ετών».

Παράλληλα, ένταση και νέες κόντρες προκάλεσε το τελευταίο επεισόδιο με τη Μιλένα Σδρένια, η οποία στο συμβούλιο του νησιού άφησε αιχμές για τους «επαρχιώτες». Η παίκτρια της ομάδας των «Αθηναίων» εξήγησε στην κάμερα ότι στόχος της ήταν να ταράξει τις ισορροπίες της αντίπαλης ομάδας και να «αφυπνίσει» δύο παίκτες, τον Μάνο και τον Γιώργο, που επηρεάζονται έντονα από τις Αναστασία και Τζο.

«Περιμένω το συμβούλιο αυτό πώς και πώς γιατί αυτά που είχα στο μυαλό μου ήθελα να πέσουν σαν βόμβα – και έπεσαν σαν βόμβα. Ήθελα λίγο να τους κόψω τον αέρα, μήπως και ξυπνήσω τα αγόρια», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ παραδέχθηκε ότι δεν είναι σίγουρη αν οι αντίπαλοι κατάλαβαν πλήρως τα μηνύματα που προσπάθησε να περάσει.

Η Μιλένα άφησε να εννοηθεί ότι το συγκεκριμένο συμβούλιο ήταν μόνο η αρχή: «Ήθελα να πω και άλλα, αλλά πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλα συμβούλια, οπότε θα πέσουν και άλλες βόμβες. Χαίρομαι που βγήκαν πράγματα κάτω από το χαλί».

Aποκάλυψε δύο σενάρια για το πώς βλέπει την εξέλιξη στην αντίπαλη ομάδα: «Ή όντως δεν κατάλαβαν και θα πουν ότι η Μιλένα το πέταξε για να μας ανακατέψει ή θα το σκεφτούν και θα τους μιλήσει και ο Σηφάκης, που κατάλαβε τι εννοούσα, και τότε μπορεί να γίνει ένα μπάχαλο στην ομάδα τους».