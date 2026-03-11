Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Αφοπλισμού του ΟΗΕ, Αντεντέτζι Έμπο, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή της Απόφασης 2118 (2013), που αφορά την εξάλειψη του συριακού προγράμματος χημικών όπλων, υπογραμμίζοντας ότι εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά την πληρότητα των δηλώσεων που είχε υποβάλει η προηγούμενη κυβέρνηση της Συρίας.

Όπως ανέφερε, από το 2014 η Τεχνική Γραμματεία του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) «δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι η δήλωση που υποβλήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν ακριβής και πλήρης», λόγω «ανεπαρκών και ανακριβών πληροφοριών». Η υπηρεσία εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» ότι τα προβλήματα αφορούν «μεγάλες ποσότητες πιθανώς μη δηλωμένων ή μη επαληθευμένων χημικών παραγόντων και πυρομαχικών».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, πέρα από τις «26 δηλωμένες εγκαταστάσεις που σχετίζονται με χημικά όπλα», υπάρχουν ενδείξεις ότι «περισσότερες από 100 άλλες εγκαταστάσεις» ενδέχεται να είχαν εμπλακεί σε δραστηριότητες σχετικές με το πρόγραμμα της προηγούμενης κυβέρνησης.

Η νέα κυβέρνηση της Συρίας συνεργάζεται με τον OPCW για να αποσαφηνιστεί «η πλήρης έκταση και το εύρος του προγράμματος». Από τον Μάρτιο του 2025 έχουν επισκεφθεί «περισσότερες από είκοσι τοποθεσίες», έχουν συλλεχθεί «19 δείγματα» και «πάνω από 6.000 έγγραφα», ενώ παραδόθηκαν «34 σφραγισμένα χαρτοκιβώτια» με έγγραφα για ανάλυση.

Ο κ. Έμπο υπογράμμισε ότι πρόκειται για «μια κρίσιμη ευκαιρία για το καθεστώς αφοπλισμού και μη διάδοσης», καλώντας τα μέλη του Συμβουλίου να επιδείξουν ενότητα ώστε να ολοκληρωθεί η προσπάθεια εξάλειψης των χημικών όπλων στη Συρία.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά κατά την τοποθέτηση της επανέλαβε την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, καθώς και σε μια πλήρως συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση υπό την ηγεσία και την ευθύνη της Συρίας, στο πνεύμα της Απόφασης 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ζήτησε την ενότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας στην τήρηση της απόφασης 2118 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και των διεθνών κανόνων κατά της χρήσης χημικών όπλων.

Η κ. Μπαλτά εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνεχιζόμενη εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Τεχνικής Γραμματείας του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) και των συριακών μεταβατικών αρχών και επανέλαβε την έκκληση της Ελλάδας προς την Εθνική Αρχή της Συρίας να συνεργαστεί στενά με την Τεχνική Γραμματεία του OPCW, προκειμένου να επιλυθούν τα 19 εκκρεμή ζητήματα που απομένουν.

Επίσης επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας να υποστηρίξει τον OPCW, μεταξύ άλλων μέσω της ιδιότητάς της ως μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου, καθώς και μέσω της δέσμευσής της για χρηματοδοτική συνεισφορά στο Ταμείο του για τις αποστολές στη Συρία.

Οι γυναίκες στο Αφγανιστάν

Για την κατάσταση στο Αφγανιστάν συνεδρίασε το ΣΑ ΟΗΕ με την Αναπληρώτρια Ειδική Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα και ασκούσα καθήκοντα επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA), Ζορζέτ Γκανιόν, να τονίζει ότι στόχος της διεθνούς κοινότητας παραμένει ένα Αφγανιστάν «σε ειρήνη πλήρως επανενταγμένο στη διεθνή κοινότητα».

Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι πρόσφατες εξελίξεις επιβαρύνουν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη κατάσταση. Η σύγκρουση με το Πακιστάν έχει προκαλέσει «βαρύ ανθρώπινο και οικονομικό κόστος», ενώ το κλείσιμο των συνόρων και η περιφερειακή αστάθεια έχουν οδηγήσει σε αύξηση των τιμών βασικών αγαθών, επιβαρύνοντας την οικονομία της χώρας.

Η κ. Γκανιόν υπογράμμισε ότι το βασικό πρόβλημα παραμένει «η συνεχιζόμενη αποξένωση του Αφγανιστάν από το διεθνές σύστημα», γεγονός που εμποδίζει την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων όπως η οικονομική αυτάρκεια, η ασφάλεια, η τρομοκρατία και η ανθρωπιστική κρίση.

Παρά τις δυσκολίες, καταγράφηκαν ορισμένες θετικές εξελίξεις. Η απαγόρευση καλλιέργειας οπίου διατηρείται για τρίτη χρονιά, με τις εκτάσεις να περιορίζονται σε «10.200 εκτάρια το 2025», ενώ μέσω της διεθνούς βοήθειας οι Αφγανοί πολίτες έχουν καταφέρει να αντεπεξέλθουν σε πολλαπλές κρίσεις.

Ωστόσο, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκαλεί σοβαρή ανησυχία. Οι γυναίκες και τα κορίτσια εισέρχονται πλέον «στο πέμπτο έτος σχεδόν πλήρους αποκλεισμού από τη δημόσια ζωή και την εκπαίδευση μετά την έκτη τάξη». Παράλληλα, η απαγόρευση εργασίας των γυναικών στον ΟΗΕ δυσχεραίνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η κ. Γκανιόν κάλεσε τις αρχές του Αφγανιστάν να άρουν τους περιορισμούς και τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει να στηρίζει τη χώρα, τονίζοντας ότι η επανένταξη του Αφγανιστάν στο διεθνές σύστημα είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα της περιοχής.

H Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά κατά την τοποθέτηση της τόνισε ότι οι σκέψη της διεθνούς κοινότητας είναι με τις γυναίκες του Αφγανιστάν, καθώς ο κόσμος γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και την CSW70.

Κάλεσε τους Ταλιμπάν να αναιρέσουν άμεσα όλες τις πολιτικές και πρακτικές περιορισμού κατά γυναικών και κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την εκπαίδευση τους, αλλά και την πρόσβαση των γυναικών που εργάζονται για τον ΟΗΕ στις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ.

Προέτρεψε τους Ταλιμπάν να τιμήσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις του Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW).

Η κ. Μπαλτά εξέφρασε ανησυχία για τις πρόσφατες διασυνοριακές συγκρούσεις και ζήτησε απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, αφενός επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι το έδαφος του Αφγανιστάν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για απειλές ή επιθέσεις κατά οποιασδήποτε χώρας και αφετέρου καλώντας τους Ταλιμπάν να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία.

Επανέλαβε την υποστήριξη της Ελλάδας για την ανανέωση της εντολής της αποστολής του ΟΗΕ UNAMA στο σύνολό της και χαιρέτισε την πρόσφατη επίσκεψη της Αναπ. ΓΓ ΟΗΕ Ροζμαρι ΝτιΚάρλο στο Αφγανιστάν.

