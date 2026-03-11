Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχαίτισε επτά βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, εκ των οποίων έξι είχαν ως στόχο την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, όπου σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ, κοντά στη Σαουδαραβική πρωτεύουσα, το Ριάντ.

«Έξι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν προς τη βάση Πρίγκιπας Σουλτάν αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», ανέφερε αρχικά το υπουργείο, προσθέτοντας ότι έβδομος πύραυλος που κατευθυνόταν στο «ανατολικό» τμήμα της χώρας επίσης αναχαιτίστηκε, όπως και δύο drones κατευθυνόμενα στη Χαφάρ αλ Μπατίν, κοντά στα σύνορα με το Κουβέιτ, και άλλα πέντε κατευθυνόμενα στην επαρχία Αλ Χαρτζ.

Επιθέσεις και στα ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετώπισαν επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους από το Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Άμυνας στο Ντουμπάι.

«Η αντιαεροπορική άμυνα των ΗΑΕ επιχειρεί για την αντιμετώπιση της απειλής πυραύλων και drones του Ιράν», ανέφερε το υπουργείο, παροτρύνοντας τον πληθυσμό να προφυλαχθεί.