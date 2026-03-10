Ένταση και νέες κόντρες φέρνει το τελευταίο επεισόδιο του Survivor, με τη Μιλένα Σδρένια να προκαλεί αναστάτωση στο συμβούλιο του νησιού με τις δηλώσεις της για τους «επαρχιώτες».

Η παίκτρια της ομάδας των «Αθηναίων» εξήγησε στην κάμερα πως στόχος της ήταν να ταράξει τις ισορροπίες στην αντίπαλη ομάδα και να «αφυπνίσει» δύο παίκτες, τον Μάνο και τον Γιώργο, οι οποίοι –όπως υποστήριξε– επηρεάζονται έντονα από τις Αναστασία και Τζο.

«Ήθελα να πέσουν σαν βόμβα»

Η Μιλένα Σδρένια είχε ήδη αφήσει αιχμές στο συμβούλιο, υποστηρίζοντας ότι η αντίπαλη ομάδα δεν είναι τόσο δεμένη όσο δείχνει. Στις δηλώσεις της τόνισε πως οι τοποθετήσεις της έγιναν σκόπιμα για να προκαλέσουν αντιδράσεις.

«Περιμένω το συμβούλιο αυτό πώς και πώς γιατί αυτά που είχα στο μυαλό μου ήθελα να πέσουν σαν βόμβα – και έπεσαν σαν βόμβα. Ήθελα λίγο να τους κόψω τον αέρα, μήπως και ξυπνήσω τα αγόρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε, δεν είναι σίγουρη ότι οι παίκτες της άλλης ομάδας κατάλαβαν πλήρως τα μηνύματα που προσπάθησε να περάσει.

«Θα πέσουν και άλλες βόμβες»

Η παίκτρια του Survivor άφησε να εννοηθεί ότι το συγκεκριμένο συμβούλιο ήταν μόνο η αρχή και ότι σκοπεύει να συνεχίσει να αποκαλύπτει πράγματα.

«Ήθελα να πω και άλλα, αλλά πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλα συμβούλια, οπότε θα πέσουν και άλλες βόμβες. Χαίρομαι που βγήκαν πράγματα κάτω από το χαλί», είπε.

Τα δύο σενάρια που βλέπει

Η ίδια αποκάλυψε πως στο μυαλό της υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην αντίπαλη ομάδα.

Όπως εξήγησε, είτε οι παίκτες δεν κατάλαβαν όσα είπε και θα θεωρήσουν ότι προσπάθησε απλώς να τους αναστατώσει είτε θα το σκεφτούν καλύτερα και θα ξεκινήσουν συζητήσεις μέσα στην ομάδα.

«Ή όντως δεν κατάλαβαν και θα πουν ότι η Μιλένα το πέταξε για να μας ανακατέψει ή θα το σκεφτούν και θα τους μιλήσει και ο Σηφάκης, που κατάλαβε τι εννοούσα, και τότε μπορεί να γίνει ένα μπάχαλο στην ομάδα τους», κατέληξε.