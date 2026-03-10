Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν αργά το βράδυ της Τρίτης ότι ξεκίνησαν να εκτελούν ένα νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στην πρωτεύουσα του Ιράν, μόλις λίγες ώρες αφότου καταγράφηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία «άρχισε (σ.σ. να διεξάγει) επιπρόσθετο κύμα πληγμάτων εναντίον στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», αναφέρει λακωνικό ανακοινωθέν τους το οποίο δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

Λίγο αργότερα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν, με αποτέλεσμα να ηχήσουν σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ και σε περιοχές της βόρειας Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με σχετικές αναφορές.

Σε αρκετές πόλεις ενεργοποιήθηκαν προειδοποιητικά σήματα, ενώ οι ισραηλινές στρατιωτικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και τα συστήματα αεράμυνας επιχειρούν για να αντιμετωπίσουν την απειλή.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.