Το συνδικάτο Cockpit καλεί αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή σε απεργία περισσότερους από 5.000 πιλότους της Lufthansa. Οι ακυρώσεις αναμένεται να φτάσουν σε εκατοντάδες πτήσεις, ωστόσο οι δρομολογημένες πτήσεις προς και από τη Μέση Ανατολή δεν πρόκειται να επηρεαστούν.

Η κινητοποίηση θα επηρεάσει τις πτήσεις που αναχωρούν από τη Γερμανία και εκτελούνται από την αεροπορική εταιρία Lufthansa, τη θυγατρική της Lufthansa Cargo και για πρώτη φορά τον περιφερειακό αερομεταφορέα Lufthansa CityLine.

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για νέα συλλογική σύμβαση, λόγω της τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, το συνδικάτο απέφυγε την περασμένη εβδομάδα να κηρύξει απεργία. Τώρα, από την κινητοποίηση εξαιρούνται ρητά πτήσεις προς και από Αίγυπτο, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Ιράκ, Ισραήλ, Υεμένη, Ιορδανία, Κατάρ, Κουβέιτ, Λίβανο, Ομάν, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.