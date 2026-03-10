Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα στη νότια συνοικία της Βηρυτού τα ξημερώματα της Τετάρτης, σύμφωνα με επίσημο λιβανικό μέσο ενημέρωσης, ενώ το ισραηλινό επιτελείο υποστηρίζει ότι στόχος του είναι ξανά το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που συνδέεται με το Ιράν.

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI ανέφερε ότι «ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε σφοδρή επιδρομή» στη νότια συνοικία της Βηρυτού, όπου η Χεζμπολάχ έχει μεγάλη επιρροή. Εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν στήλες καπνού να υψώνεται από σημεία που βομβαρδίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοινωθέν του μέσω Telegram ότι άρχισε να διεξάγει αεροπορικά πλήγματα «εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ» στον τομέα αυτόν της Βηρυτού, παράλληλα με βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε στο Ιράν.

Σειρήνες στο Μπαχρέιν

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκε η σειρήνα συναγερμού στη χώρα, υποδεικνύοντας ότι οι αμυντικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν εισερχόμενους πυραύλους ή drones.

«Οι πολίτες και κάτοικοι καλούνται να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, να κατευθυνθούν στον πλησιέστερο ασφαλή χώρο και να ενημερώνονται μέσω των επίσημων καναλιών», επισημαίνει το υπουργείο.

Drones εξουδετερώθηκαν στο Κουβέιτ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέγραψαν και αναχαίτισαν επιτυχώς μια σειρά εχθρικών drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους, εντοπίστηκαν συνολικά πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα τέσσερα αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν, ενώ το πέμπτο συνετρίβη εκτός της καθορισμένης ζώνης απειλής.