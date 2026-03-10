Άνεμος ανακούφισης πνέει σήμερα στις αγορές: η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί και τα Χρηματιστήρια καταγράφουν άνοδο, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο ο πόλεμος με το Ιράν έχει «σχεδόν» τελειώσει.

«Η τιμή του αργού κατέγραψε εντυπωσιακή αναστροφή χθες (Δευτέρα), πυροδοτώντας ένα κύμα ανακούφισης σε παγκόσμια κλίμακα», σχολίασε ο αναλυτής της Forex.com, Φαουάντ Ραζακζάντα.

Γύρω στις 17.04 σήμερα (ώρα Ελλάδας) η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας υποχωρούσε κατά 10,60%, στα 88,51 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) είχε πέσει στα 84,16 δολάρια, με μείωση -11,2%.

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, κατέγραφε πτώση 12,93%, στα 49,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι δηλώσεις του Τραμπ σε μια δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου CBS, ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει «σχεδόν» τελειώσει, επειδή η Τεχεράνη δεν διαθέτει πλέον πολεμικό ναυτικό, αεροπορία ή τηλεπικοινωνίες, «καθησύχασαν τους φόβους για έναν μακροχρόνιο πόλεμο, ικανό να προκαλέσει ένα στασιμοπληθωριστικό σοκ», μια κατάσταση που συνδυάζει τον υψηλό πληθωρισμό με την αναιμική ανάπτυξη, σύμφωνα με τους αναλυτές της Deutsche Bank.

Στα Χρηματιστήρια, οι Ευρωπαίοι επενδυτές εμφανίζονταν πιο αισιόδοξοι από τους Αμερικανούς. Νωρίτερα, το Χρηματιστήριο του Παρισιού κατέγραφε άνοδο +1,44%, της Φραγκφούρτης +1,95%, του Λονδίνου +1,26% και του Μιλάνου +2,17%. Η Γουόλ Στριτ παραμένει πιο επιφυλακτική: με το άνοιγμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρούσε κατά 0,37% και ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας κατέγραφε άνοδο +0,17%., σύμφωνα με το ΑΠΕ