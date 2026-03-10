Με γκολ του Λεμινά στο 7ο λεπτό, η Γαλατασαράι νίκησε με 1-0 τη Λίβερπουλ στο πρώτο παιχνίδι για τη φάση των «16» του Champions League και έχει πλέον το προβάδισμα για την πρόκριση στους προημιτελικούς.

Οι Τούρκοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, πίεσαν και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ από νωρίς και συγκεκριμένα στο 7′ με την κοντινή κεφαλιά του Λεμινά μετά την εκτέλεση κόρνερ. Οι Άγγλοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στη συνέχεια και να φτάσουν στην ισοφάριση, δεν ήταν όμως πειστικοί.

Η Λίβερπουλ είχε ευκαιρία στο 47′ με σουτ του ΜακΆλιστερ, η Γαλατά σκόραρε στο 62′ με τον Οσιμέν αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γιλμάζ στην αρχή της φάσης και στο 66′ οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στο γκολ με το τετ α τετ του Εκιτικέ αλλά δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Οι Άγγλοι προσπάθησαν ως το τέλος να βρουν τον τρόπο για να ισοφαρίσουν, η Γαλατασαράι όμως στεκόταν πολύ καλά, είχε φάσεις για δεύτερο γκολ και τελικά επικράτησε με 1-0 και θα πάει στο Άνφιλντ έχοντας το προβάδισμα για την πρόκριση.