Οι προειδοποιήσεις γίνονται ξανά από έναν κορυφαίο οικονομολόγο, ο οποίος βλέπει «πολύ σημαντική» ύφεση στις ΗΠΑ το 2027, όταν στερέψουν η δημοσιονομική στήριξη και η έκρηξη επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Η αμερικανική οικονομία, που μέχρι τώρα αντιστέκεται στις δυσοίωνες προβλέψεις, κινδυνεύει, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Ρόζενμπεργκ, να χάσει τα δύο βασικά «δεκανίκια» της ανάπτυξης και να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα άδειο επενδυτικό τοπίο και πιο αδύναμους καταναλωτές.

Ο Ρόζενμπεργκ, επικεφαλής της Rosenberg Research, εκτιμά ότι η οικονομία μπορεί να διολισθήσει σε σοβαρή ύφεση κάπου μέσα στο 2027, βάζοντας τέλος σε μια εντυπωσιακά ανθεκτική περίοδο ανάπτυξης. Σήμερα η εικόνα παραμένει επιφανειακά ισχυρή, όμως ο ίδιος υποστηρίζει ότι αυτή στηρίζεται σε δύο πηγές «ξηρής πυρίτιδας» που εξαντλούνται: τα μεγάλα πακέτα δημοσιονομικής τόνωσης και τις εκατοντάδες δισεκατομμύρια που ρίχνονται στην AI, ιδίως μέσω επενδύσεων σε data centers από κολοσσούς όπως η Amazon, η Google, η Meta και η Microsoft. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, οι δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν οδηγήσει έως και το 90% της οικονομικής μεγέθυνσης των τελευταίων ετών, αν υπολογιστεί και το «φαινόμενο πλούτου» από την άνοδο των τεχνολογικών μετοχών.

Ο οικονομολόγος «βλέπει» ύφεση πίσω από τη λάμψη της AI

Ο ίδιος ο οικονομολόγος στέλνει το μήνυμα ότι «απολαμβάνουμε μια φούσκα επενδύσεων σε AI που δεν θα κρατήσει για πάντα». Προειδοποιεί ότι οι επενδύσεις κεφαλαίου γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη πιθανότατα θα κορυφωθούν μέσα στο 2026, αφήνοντας ένα επικίνδυνο κενό στη συνολική επιχειρηματική δαπάνη τη χρονιά που θα ακολουθήσει. Αν ταυτόχρονα υπάρξει έντονη διόρθωση στη Wall Street, το πλήγμα στο «φαινόμενο πλούτου» θα μπορούσε να πιέσει ακόμη περισσότερο την κατανάλωση και να λειτουργήσει ως σπινθήρας για την ύφεση που φοβάται ο Ρόζενμπεργκ.

Στο πολιτικό πεδίο, ο αναλυτής «βλέπει» νέο γύρο αβεβαιότητας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς προβλέπει σκληρή κομματική πόλωση στο Κογκρέσο και κίνδυνο να μπλοκαριστούν νέα πακέτα δημοσιονομικής στήριξης. Αυτό σημαίνει ότι το ένα από τα δύο μεγάλα στηρίγματα της οικονομίας – η γενναία κρατική δαπάνη – μπορεί να είναι «απών» το 2027, ακριβώς όταν η επενδυτική ορμή της AI θα έχει ήδη ξεφουσκώσει. Ο Ρόζενμπεργκ αφήνει, πάντως, ένα μικρό παράθυρο αισιοδοξίας, εκτιμώντας ότι οι επιστροφές φόρου φέτος μπορούν να δώσουν μια «ανάσα ζωής» δύο‑τριών μηνών στην κατανάλωση, πριν αρχίσουν να φαίνονται πιο σοβαρά προβλήματα.

Οι Αμερικανοί «ζορίζονται» ήδη

Πέρα από τις μεγάλες μακροοικονομικές τάσεις, ο κορυφαίος οικονομολόγος επισημαίνει ότι τα νοικοκυριά βρίσκονται ήδη υπό αυξανόμενη πίεση. Η αγορά εργασίας έχει αρχίσει να χάνει δυναμική, με τις προσλήψεις να επιβραδύνονται, τις απολύσεις να αυξάνονται και το ποσοστό αποταμίευσης των Αμερικανών να υποχωρεί στο 3,6% στα τέλη του 2025, δηλαδή 1,5 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα από την αρχή της περασμένης χρονιάς. Σε αυτό το περιβάλλον, μια πιο απότομη πτώση των αγορών θα μπορούσε να οδηγήσει τους καταναλωτές σε απότομο φρένο στις δαπάνες τους, ενισχύοντας τον φαύλο κύκλο που οδηγεί στην ύφεση, σύμφωνα με το Business Insider.

Η δραματική προειδοποίηση του Ρόζενμπεργκ έρχεται σε μια στιγμή που άλλες προβλέψεις, όπως η πρόσφατη έκθεση του UCLA Anderson Forecast, μιλούν για ενίσχυση της ανάπτυξης το 2026 χάρη σε νέες φορολογικές ελαφρύνσεις, επιπλέον δημοσιονομική τόνωση και μαζικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, η ιστορία των προηγούμενων προειδοποιήσεων του ίδιου – όταν ήδη από το 2022 και το 2023 «έβλεπε» αυξημένο κίνδυνο ύφεσης και χρηματιστηριακής διόρθωσης – κάνει πολλούς επενδυτές να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το σενάριο μιας σκληρής προσγείωσης, ακόμη κι αν η αγορά, προς το παρόν, συνεχίζει να γράφει κέρδη.