Πύραυλος της Χεζμπολάχ φαίνεται να πλήττει σταθμό δορυφορικών επικοινωνιών κοντά στο Μπεϊτ Σεμές, στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με νεοδημοσιευμένο βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα.

Το οπτικό υλικό, το οποίο αποδίδεται σε πηγή τεκμηρίωσης στο Ισραήλ και αναδημοσιεύτηκε από λογαριασμούς ανοικτής πηγής ενημέρωσης, δείχνει έναν πύραυλο να πλήττει περιοχή με δεκάδες δορυφορικά πιάτα και κεραίες, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη σε απόσταση αναπνοής από την εγκατάσταση.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο στόχος φέρεται να είναι ο σταθμός Emeq Ha’e’la, ένας από τους βασικούς επίγειους κόμβους δορυφορικών επικοινωνιών του Ισραήλ, περίπου 160 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο, μέσω του οποίου διέρχονται στρατιωτικές και πολιτικές επικοινωνίες, καθώς και τηλεοπτικές και δεδομενικές υπηρεσίες που σχετίζονται μεταξύ άλλων με την ευρωπαϊκή SES.

footage via @DocumentIsrael pic.twitter.com/fKC55UTekO — Open Source Intel (@Osint613) March 10, 2026

Η Χεζμπολάχ έχει ήδη αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, ανακοινώνοντας ότι έπληξε «σταθμό δορυφορικών επικοινωνιών» στην κοιλάδα Ελά με «προηγμένους πυραύλους», ως απάντηση στις ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο και στη δολοφονία ανώτερου διοικητή της οργάνωσης.

Επισήμως, η ισραηλινή αστυνομία κάνει λόγο για πύραυλο που έπεσε σε «ανοιχτή περιοχή» στην περιφέρεια Ματέ Γιεχούντα, προκαλώντας ζημιές σε «υποδομές», χωρίς να κατονομάζει τον σταθμό, ενώ ορισμένοι σχολιαστές στο Χ υποστηρίζουν ότι το βλήμα χτύπησε κυρίως το έδαφος ανάμεσα στα συστήματα, κάτι που ωστόσο δεν αποκλείει σοβαρές φθορές σε κρίσιμα υποσυστήματα του σταθμού. Το πλήγμα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο κλιμάκωσης, όπου η Χεζμπολάχ και άλλοι φιλοϊρανικοί δρώντες επιχειρούν να μεταφέρουν τον πόλεμο από τα σύνορα στα νευραλγικά κέντρα της ισραηλινής ψηφιακής και δορυφορικής υποδομής, ανοίγοντας ένα παράλληλο «πόλεμο σημάτων» δίπλα στις κλασικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.