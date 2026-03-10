Τον Ιούνιο του 2025, δικαστήριο του Μανχάταν έκρινε τον Χάρβεϊ Γουάινστιν ένοχο για σεξουαλική επίθεση, κατά την επανεκδίκαση της υπόθεσης, αφού εφετείο της Νέας Υόρκης ακύρωσε την καταδικαστική απόφαση του 2020 σε βάρος του πρώην μεγιστάνα του Χόλιγουντ. Λίγο πριν εμφανιστεί για μια ακόμη φορά στο δικαστήριο, ο Χάρβεϊ Γουάινστιν έλυσε τη σιωπή του και μίλησε στο Hollywood Reporter για τη ζωή του στη φυλακή υψίστης ασφαλείας στο νησί Ράικερς, έξω από τη Νέα Υόρκη.



Ο 73χρονος Χάρβεϊ Γουάινστιν χαρακτήρισε τις συνθήκες στη φυλακή στο νησί Ράικερς χείριστες, τονίζοντας ότι τα πράγματα είναι τόσο αθλιότερα από την πολιτειακή φυλακή που βρισκόταν νωρίτερα, ώστε να λέει ότι «παρακαλά να επιστρέψει». Οι Αρχές του διεμήνυσαν ότι δεν μπορεί να επιστρέψει στο πολιτειακό σωφρονιστικό κατάστημα, γιατί «πρέπει να σου ρίχνουμε μια ματιά καθώς πλησιάζει η δίκη σου».

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του Χόλιγουντ, που μετακινείται με αμαξίδιο σήμερα, χαρακτηρίζει τη ζωή στη φυλακή σαν κόλαση, τονίζοντας ότι είναι απομονωμένος. «Απλώς μιλώ στους φρουρούς και τις νοσοκόμες, αυτή είναι όλη η κοινωνικοποίησή μου εδώ. Στην πτέρυγά μου δεν υπάρχει καθόλου κοινωνικοποίηση, γιατί είναι το Ράικερς και είναι μια κόλαση», είπε.

Ο δικηγόρος του Γουάινσταϊν είχε επίσης καταγγείλει τον Δεκέμβριο του 2024 ότι τον πελάτη του τον κακομεταχειρίζονται στο νησί-φυλακή. Ο 73χρονος, που είχε διαγνωστεί και με χρόνια μυελογενή λευχαιμία από το φθινόπωρο του 2024, ισχυρίζεται ακόμη ότι μέσα στη φυλακή έχει πέσει θύμα βίαιων επεισοδίων. «Μια φορά, ενώ περίμενα να μιλήσω στο τηλέφωνο, ρώτησα τον τύπο μπροστά μου αν τέλειωσε. Αυτό θύμωσε και μου έριξε μια γερή γροθιά στο πρόσωπο. Έπεσα στο πάτωμα και αιμορραγούσα, πονούσα πάρα πολύ», πρόσθεσε και είπε ότι «οι αστυνομικοί με ρώτησαν ποιος το έκανε, αλλά δεν μπορούσα να πω. Δεν μπορείς να είσαι καρφί. Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας» είπε ο Γουάινσταϊν, προσθέτοντας ότι νοσταλγεί την άλλη φυλακή όπου, όπως λέει, «ξυπνούσα το πρωί και μιλούσα με φίλους και με κόσμο, βλέπαμε τηλεόραση όλοι μαζί».

Με όλα τα προηγούμενα ως δεδομένα, ο Γουάινσταϊν υποστηρίζει ότι η «απομόνωση» έχει γίνει πλέον η ασφαλέστερη επιλογή για αυτόν, προκειμένου να επιβιώσει μεταξύ των συγκρατούμενών του ως «διασημότητα».



«Εδώ στο Ράικερς, με πονάει (το να είμαι διάσημος) γιατί με αναγκάζει να απομονωθώ. Είναι πολύ επικίνδυνο για μένα να βρίσκομαι κοντά σε άλλους. Οι άλλοι κρατούμενοι βγαίνουν στην αυλή. Αλλά κάθε φορά που βγαίνω έξω, νιώθω σαν να είμαι υπό πολιορκία. Έρχονται και μου λένε: “Γουάινσταϊν, δώσε μου λεφτά”, “Γουάινσταϊν, δώσε μου τον δικηγόρο σου”, “Γουάινσταϊν, κάνε αυτό, κάνε εκείνο”. Με απειλούν και με χλευάζουν συνεχώς. Δεν θα άντεχα πολύ εκεί έξω», λέει ο καταδικασθείς Γουάινσταϊν.