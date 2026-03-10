Ο στασιμοπληθωρισμός επιστρέφει από τα… 70s, με το πετρέλαιο ξανά στον ρόλο του πυροκροτητή για την παγκόσμια οικονομία. Η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει το Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, τροφοδοτώντας ένα σκηνικό όπου ο πληθωρισμός ανεβαίνει, ενώ η ανάπτυξη φρενάρει επικίνδυνα. Οι αγορές πλέον τιμολογούν σοβαρά τον κίνδυνο μιας νέας δεκαετίας στασιμοπληθωρισμού, με επενδυτές και κυβερνήσεις να αναζητούν επειγόντως «καταφύγια».

Οι αναλυτές θυμίζουν πως κάθε άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά 5% προσθέτει περίπου 0,1 ποσοστιαία μονάδα στον πληθωρισμό των ανεπτυγμένων οικονομιών, ενώ μια επίμονη αύξηση κατά 10% μπορεί να «κουρέψει» το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 0,1–0,2%. Η σημερινή εκτίναξη –περίπου 70% από την αρχή του έτους– σε συνδυασμό με τις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη που κινούνται σε υψηλά τριετίας, αναβιώνει μνήμες από τα εμβληματικά πετρελαϊκά σοκ του 1973, του 1980, αλλά και του 2008, τα οποία προηγήθηκαν ή συνέπεσαν με υφέσεις στις ΗΠΑ. Στελέχη της αγοράς, όπως ο Kaspar Hense της RBC BlueBay, προειδοποιούν ότι ένα παρατεταμένο πολεμικό μέτωπο και ακόμη υψηλότερες τιμές πετρελαίου θα μπορούσαν να τινάξουν στον αέρα όχι μόνο τα χρηματιστήρια, αλλά και την «ασφαλή» φήμη των κρατικών ομολόγων.

Στασιμοπληθωρισμός: το δίλημμα των κεντρικών τραπεζών

Το πετρέλαιο σφίγγει τη θηλιά γύρω από τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες καλούνται να πολεμήσουν την ακρίβεια χωρίς να σκοτώσουν την ήδη εύθραυστη ανάπτυξη. Ο επικεφαλής της Fed στο Σικάγο, Άουστον Γκουλσμπι, μιλά για ένα «στασιμοπληθωριστικό περιβάλλον, τόσο άβολο όσο λίγα», την ώρα που οι αγορές όχι μόνο έχουν ξεχάσει τις μειώσεις επιτοκίων, αλλά πλέον προεξοφλούν νέες αυξήσεις από ΕΚΤ και Τράπεζα της Αγγλίας. Στην ευρωζώνη, οι επενδυτές που μέχρι πρόσφατα έβλεπαν 40% πιθανότητες για μείωση επιτοκίων, τώρα ποντάρουν τουλάχιστον σε μία αύξηση, με τη ρητορική των «περιστεριών» της Φρανκφούρτης να σκοντάφτει πάνω σε έναν ενεργειακό λογαριασμό που φουσκώνει ξανά.

Η αναβίωση του φόβου στασιμοπληθωρισμού έχει χτυπήσει πρώτα και πιο βίαια τις αγορές ομολόγων. Τα βρετανικά διετή gilts κατέγραψαν τη χειρότερη εβδομάδα τους από την εποχή του «mini-budget» της Λιζ Τρας το 2022, με την απόδοση να απογειώνεται σχεδόν κατά 50 μονάδες βάσης, εν μέσω επίμονου πληθωρισμού και αναιμικής ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίστοιχα, τα γερμανικά και αυστραλιανά διετή ομόλογα είδαν άνοδο άνω των 30 μονάδων βάσης, ενώ ακόμη και τα πιο «ανθεκτικά» αμερικανικά διετή κινήθηκαν ανοδικά, έστω και πιο ήπια. Το αποτέλεσμα είναι ένα νέο κύμα στροφής προς τον πληθωρισμό-συνδεδεμένο χρέος: στη Βρετανία, τα πενταετή breakeven έχουν σκαρφαλώσει κοντά στο 3,5%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025, ενώ στις ΗΠΑ τα TIPS εμφανίζουν μικρότερη πτώση σε σχέση με τα συμβατικά ομόλογα.

Πετρέλαιο, στασιμοπληθωρισμός και «ασφαλή» καταφύγια

Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο λειτουργεί ως καταλύτης για μια βίαιη αναδιάταξη στις παγκόσμιες αγορές, αναδεικνύοντας νικητές και ηττημένους. Οι μετοχές εκτός ΗΠΑ είδαν το ράλι των αρχών του έτους να γυρίζει απότομα σε διόρθωση μετά τα αμερικανοϊσραηλινά χτυπήματα στο Ιράν, με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να χάνουν 5,5% και την Ασία (εκτός Ιαπωνίας) 6,3% σε μία εβδομάδα, την ώρα που ο S&P 500 περιορίστηκε σε πτώση 2%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, δέχονται μεν πλήγμα από τον στασιμοπληθωριστικό κραδασμό, αλλά λιγότερο έντονο από την Ευρώπη ή την Ασία, χάρη στην ενεργειακή τους αυτάρκεια: η αμερικανική ήπειρος παραμένει σε μεγάλο βαθμό αυτοεφοδιαζόμενη σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ακόμη και σε κρίσιμες πρώτες ύλες όπως τα λιπάσματα και το ήλιο για την παραγωγή ημιαγωγών.

Ωστόσο, ούτε οι ΗΠΑ είναι άτρωτες. Η αμερικανική οικονομία έχασε απροσδόκητα θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο, ενώ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αναμένονται ξανά ανοδικά, συνθέτοντας ένα εκρηκτικό μείγμα για τον Λευκό Οίκο. Ο παραδοσιακός «χρυσός» ασφαλές καταφύγιο δείχνει να λυγίζει προσωρινά, καθώς η τιμή του υποχώρησε 2% την προηγούμενη εβδομάδα και συνέχισε πτωτικά, γεγονός που αποδίδεται και σε αναγκαστικές ρευστοποιήσεις επενδυτών για κάλυψη ζημιών αλλού. Μοναδικός πραγματικός κερδισμένος μέχρι στιγμής είναι το δολάριο, που ενισχύεται σχεδόν απέναντι σε όλα τα άλλα νομίσματα των ανεπτυγμένων οικονομιών, καθώς οι αγορές αναζητούν ρευστό και «βαθιά» καταφύγια.

Το στενό του Ορμούζ παραμένει ο μεγάλος «μαύρος κύκνος» για το πετρέλαιο και τον στασιμοπληθωρισμό. Η Saudi Aramco προειδοποιεί ήδη για «καταστροφικές συνέπειες» στις αγορές αν ο δίαυλος παραμείνει μπλοκαρισμένος, ενώ μεγάλες εταιρείες όπως η ExxonMobil έχουν απομακρύνει μη απαραίτητο προσωπικό από τη Μέση Ανατολή και μειώνουν προσωρινά δραστηριότητες. Την ώρα που οι τιμές του ρωσικού πετρελαίου καλπάζουν, αλλά τα αυξημένα ναύλα «τρώνε» μέρος των κερδών, εταιρείες όπως η Maersk επιβάλλουν έκτακτα καύσιμα surcharges, μεταφέροντας το κόστος –και τελικά τον στασιμοπληθωριστικό πονοκέφαλο– αλυσίδα, από τα διυλιστήρια μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ. Αν ο πόλεμος παραταθεί, το δίλημμα είναι σαφές: ή οι κυβερνήσεις θα αναλάβουν μέρος του ενεργειακού κόστους ή θα δουν το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού να επιστρέφει για τα καλά.