Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου πρωταγωνιστούν στη νέα διαφήμιση των Jumbo για το Πάσχα και ήδη έχει διχάσει το διαδίκτυο.

Οι δύο παρουσιαστές εμφανίζονται σε μια σκηνή που παραπέμπει στην ταινία «Αόρατος εραστής» με τον Πάτρικ Σουέιζι και την Ντέμι Μουρ με αρκετή δόση φλερτ. Θυμίζουμε ότι στο παρελθόν υπήρχαν έντονες φήμες ότι η Κατερίνα Καραβάτου ήταν ζευγάρι με τον Χρήστο Φερεντίνο. «Ο Χρήστος είναι σαν οικογένειά μου, διαψεύδω ό,τι έχει γραφτεί για τη σχέση μας», είχε ξεκαθαρίσει η παρουσιάστρια.

Τελικά οι δύο παρουσιαστές ετοίμασαν μαζί ένα παραδοσιακό πασχαλινό κοκορέτσι για τις ανάγκες της διαφήμισης των Jumbo, αλλά το αποτέλεσμα δεν άρεσε σε πολλούς.

Στη λεζάντα της διαφήμισης, η εταιρεία σημειώνει: «Γιατί δεν πήραμε τον Πάτρικ και την Ντέμι; Γιατί είχαμε καλύτερους! Γιατί η δική μας η σκηνή είναι πιο ερωτική; Γιατί ο πηλός είναι λιγότερο ερωτικός από το εντεράκι! Αυτή η πασχαλινή ταινία έχει ίντριγκα και ερωτισμό που δεν έχει προηγούμενο Απολαύστε τη!



ΥΓ: Tο σλόγκαν της ταινίας δεν αστείο είναι βασισμένο σε επιστημονικές μελέτες. Ψάξτε το!».

«Αισχρό, έλεος. Χαμηλού επιπέδου, πραγματικά το τερματίσατε», έγραψε ένας. «Απαίσιο, κρίμα», έγραψε ένας άλλος. «Μάλλον έχετε μπερδέψει το Πάσχα με τον Άγιο Βαλεντινο; Πού κολλάει το ερωτικό;», σχολίασε ένας άλλος.