Σημαντική διαφωνία φαίνεται να προέκυψε μεταξύ των συμμάχων Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, μετά τις εκτεταμένες ισραηλινές επιδρομές σε δεξαμενές καυσίμων στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Ισραηλινό αξιωματούχο και πηγή με γνώση της υπόθεσης. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, οκτώ ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, και φέρεται να ξεπέρασαν κατά πολύ αυτό που ανέμενε η Ουάσιγκτον όταν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων από το Ισραήλ.

Οι επιδρομές της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στόχευσαν 30 ιρανικές δεξαμενές καυσίμων, προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές στην Τεχεράνη. Οι φλόγες ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση, ενώ πυκνός καπνός κάλυψε την πρωτεύουσα του Ιράν.

Η ανησυχία των ΗΠΑ για τις επιπτώσεις των επιθέσεων

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται το AXIOS, η Ουάσιγκτον ανησυχεί ότι πλήγματα σε υποδομές που εξυπηρετούν τον απλό πληθυσμό του Ιράν ενδέχεται να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο. Εκτιμάται ότι τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να συσπειρώσουν την ιρανική κοινωνία γύρω από το καθεστώς και ταυτόχρονα να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Οι εικόνες από τις φλεγόμενες εγκαταστάσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία και για τις επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι το οπτικό υλικό από τις πυρκαγιές μπορεί να τρομάξει τις αγορές πετρελαίου και να ωθήσει τις τιμές της ενέργειας ακόμα υψηλότερα.

Παρότι οι εγκαταστάσεις που επλήγησαν δεν αποτελούν μονάδες παραγωγής πετρελαίου, οι φόβοι για πιθανή αποσταθεροποίηση της αγοράς παραμένουν έντονοι.

I wouldn’t wish this on any country 💔 https://t.co/gdmw5WBMQw pic.twitter.com/purFbRWN66 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 8, 2026

Η ενημέρωση των ΗΠΑ και η αντίδραση της Ουάσιγκτον

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είχαν ενημερώσει εκ των προτέρων τον αμερικανικό στρατό για τις επιδρομές. Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αιφνιδιάστηκαν από το εύρος των επιθέσεων.

«Δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι το μήνυμα που έλαβε το Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ιδιαίτερα έντονο, συνοψίζοντάς το με τη φράση «WTF».

Τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεν προχώρησαν σε σχόλιο για το περιστατικό.

Η θέση του ισραηλινού στρατού για τις επιθέσεις

Σε ανακοίνωσή τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις υποστήριξαν ότι οι δεξαμενές καυσίμων που επλήγησαν «χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την προμήθεια καυσίμων σε διαφορετικούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών του οργάνων».

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι οι επιθέσεις είχαν εν μέρει στόχο να στείλουν μήνυμα στο Ιράν να σταματήσει να στοχεύει ισραηλινές πολιτικές υποδομές.

Οι απειλές της Τεχεράνης για αντίποινα

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του αρχηγείου, Χατάμ αλ-Ανμπίγια, που επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν, προειδοποίησε το Σάββατο ότι, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές, η χώρα μπορεί να απαντήσει με παρόμοια πλήγματα σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής το Ιράν δεν έχει στοχοποιήσει περιφερειακές υποδομές καυσίμων και ενέργειας, προειδοποιώντας όμως ότι, αν συμβεί αυτό, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 200 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ένας από τους ανώτερους αξιωματούχους του καθεστώτος, προειδοποίησε ότι, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε υποδομές, το Ιράν θα απαντήσει «χωρίς καθυστέρηση».

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η διαφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ, καθώς και οι προσδοκίες των Ηνωμένων Πολιτειών για την πορεία του πολέμου, αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων σε υψηλό πολιτικό επίπεδο μεταξύ των δύο συμμάχων.