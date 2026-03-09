Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκαέι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η χώρα του συνεχίζει να απαντά στις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με αντίποινα σε διάφορες περιοχές της ευρύτερης περιοχής, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για συζητήσεις περί κατάπαυσης του πυρός όσο οι επιθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Ιρανός αξιωματούχος τόνισε ότι όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις «δεν έχει νόημα να συζητηθεί οτιδήποτε άλλο πέρα από την άμυνα και την ανταπόδοση απέναντι στους εχθρούς». Όπως υπογράμμισε, υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχει περιθώριο για διαπραγματεύσεις σχετικά με εκεχειρία.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Εσμαήλ Μπαγκαέι διέψευσε κατηγορηματικά ότι επιθέσεις εναντίον του Αζερμπαϊτζάν, της Τουρκίας και της Κύπρου πραγματοποιήθηκαν από το ιρανικό έδαφος από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών αρνήθηκε ότι τέτοιες επιθέσεις με drones προήλθαν από το Ιράν, απορρίπτοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν για πλήγματα τα οποία φέρονται να εκδηλώθηκαν από ιρανικό έδαφος.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι Ιρανοί ηγέτες «τηλεφωνούν» και ρωτούν «πώς μπορούν να κάνουν μια συμφωνία», προσθέτοντας ότι τους απάντησε πως είναι πλέον πολύ αργά για μια τέτοια εξέλιξη. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί μόνο στην περίπτωση που το Ιράν προχωρήσει σε «άνευ όρων παράδοση».