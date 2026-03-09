Κλίμα ετοιμότητας για τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή καλλιεργεί η κυβέρνηση, θέλοντας να δείξει προς τους πολίτες ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και έχει σχέδιο για κάθε ενδεχόμενο. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η διάρκεια και η ένταση των συγκρούσεων στο Ιράν και τις γύρω περιοχές θα καθορίσουν και τις κινήσεις του οικονομικού επιτελείου, με βασικό στόχο να περιοριστούν οι ανατιμήσεις πρωτίστως σε ενέργεια και βασικά αγαθά, αλλά και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς. Τα μηνύματα πάντως μόνο καθησυχαστικά δεν είναι, αφού η τιμή του πετρελαίου άγγιξε νωρίτερα ακόμη και τα 120 δολάρια το βαρέλι, την ίδια ώρα που τα διεθνή χρηματιστήρια βυθίζονται.

Η πιθανή νέα κρίση, με αναμενόμενες αυξήσεις στις τιμές καυσίμων, ηλεκτρικού ρεύματος και βασικών προϊόντων, έχει θέσει σε συναγερμό το οικονομικό επιτελείο. Η κοινωνία ήδη βιώνει εδώ και χρόνια την πίεση από την ακρίβεια, η οποία κατατάσσεται από τους πολίτες ως το κορυφαίο πρόβλημα της καθημερινότητάς τους, και η κυβέρνηση θέλει να εκπέμψει μήνυμα σιγουριάς ότι δεν θα μείνει αμέτοχη σε περίπτωση που οι τιμές εκτοξευτούν ξανά. Σύμφωνα με το σχέδιο του Μεγάρου Μαξίμου, αν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχιστούν πέρα από τα τέλη Μαρτίου, τότε η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με επιπτώσεις που θα αγγίξουν τον πληθωρισμό, τις τιμές των τροφίμων, τα καύσιμα και τα κόστη μετακίνησης. Παράλληλα, υπάρχει ανησυχία για πιθανή επίδραση στον τουρισμό, κλάδο ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία. Η ενεργειακή επάρκεια θα αποτελέσει άλλωστε κεντρικό θέμα στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, υπό την προεδρία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ενώ οι αποφάσεις για την ενεργοποίηση μέτρων στήριξης θα βασιστούν στα πρώτα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο των πολεμικών αναταράξεων.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζει τώρα η κυβέρνηση, είναι η ανανέωση του fuel pass και του energy pass για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς και η χορήγηση ειδικής επιταγής ακρίβειας για την αντιμετώπιση των αυξήσεων σε βασικά προϊόντα. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δίχτυ προστασίας, το οποίο θα περιορίσει τον αντίκτυπο της κρίσης και θα καθησυχάσει την κοινωνία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης έκτακτων μέτρων, ενώ χθες, στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του, διαβεβαίωσε ότι κάθε αρνητική συνέπεια της αναταραχής στη Μέση Ανατολή θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα, είτε αφορά την αγορά ενέργειας είτε τις αυξήσεις σε αγαθά λόγω υψηλού κόστους παραγωγής και μεταφοράς. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα καταπολεμηθούν φαινόμενα κερδοσκοπίας, τα οποία θα μπορούσαν να επιβαρύνουν περαιτέρω τα νοικοκυριά.

Τα κυβερνητικά στελέχη έχουν σπεύσει τεχνηέντως να καθησυχάσουν τους πολίτες. Ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, σε άρθρο του στην «Καθημερινή», τόνισε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια σοβαρή, μετρημένη πολιτική, προετοιμάζοντας τον προϋπολογισμό με σενάρια που λαμβάνουν υπόψη τιμές πετρελαίου έως και 100 δολάρια ανά βαρέλι, ώστε να μπορεί να στηρίξει την κοινωνία σε περίπτωση ανάγκης. Από την πλευρά του ο Yπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, διαβεβαίωσε ότι η χώρα διαθέτει αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες, ενώ ο Yπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος, επισήμανε ότι το υπουργείο έχει επεξεργαστεί σειρά έκτακτων ρυθμιστικών μέτρων, τα οποία θα εφαρμοστούν εάν αποφασιστεί κυβερνητικά, διασφαλίζοντας επάρκεια προϊόντων και λειτουργία της αγοράς.

Από διπλωματικής άποψης πάντως, η πρόσφατη αντίδραση της χώρας μας στο διεθνές πεδίο έχει ήδη ενισχύσει την εικόνα της κυβέρνησης, όπως εκτιμάται. Η Ελλάδα προσέφερε γρήγορη αμυντική υποστήριξη στην Κύπρο, μετά την επίθεση του Ιράν στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, στέλνοντας πέραν των δύο φρεγατών και των δύο ζευγών μαχητικών αεροσκαφών, και μήνυμα αποφασιστικότητας και συναίνεσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κίνηση αυτή όχι μόνο ενίσχυσε το πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως δηλώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και κινητοποίησε ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσφέρουν προστασία στη Μεγαλόνησο, δημιουργώντας μια κοινή αμυντική «ομπρέλα» απέναντι σε πιθανές απειλές. Η δε κοινή παρουσία του πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, στη Μεγαλόνησο υπογραμμίζει την αναβαθμισμένη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς συνδυάζει τόσο συμβολισμό όσο και πρακτικά αποτελέσματα στη συνεργασία με ισχυρούς διεθνείς εταίρους.