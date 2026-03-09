Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι κάτοικοι της Κισσάμου στην Κρήτη καθώς ένας 51χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σήμερα, Δευτέρα (9/3) το πρωί.

Ο 51χρονος εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή της Κισσάμου, κοντά στη Γραμβούσα, ενώ σε μικρή απόσταση από το σημείο βρέθηκε το αυτοκίνητό του.

Όπως μεταδίδει σχετικό ρεπορτάζ του creta24.gr ο άνδρας προέβη στο απονενοημένο διάβημα χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο βρόγχο τον οποίο είχε δέσει σε δέντρο.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. και ιατροδικαστής, ενώ στο όχημα του 51χρονου βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα αλλά και ένα βίντεο στο κινητό του, μέσα από τα οποία ο ίδιος εξηγεί τους λόγους που οδηγήθηκε σε αυτή του την πράξη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.