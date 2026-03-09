Η INTRACOM DEFENSE ενισχύει την παρουσία της στον τομέα των αμυντικών επικοινωνιών, μετά την υπογραφή σύμβασης με τη ΓΔΑΕΕ για την προμήθεια προηγμένων ελληνικών συστημάτων προς το Πολεμικό Ναυτικό.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε:

Η INTRACOM DEFENSE (IDE) ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, υπεγράφη σύμβαση με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), που αφορά σε επικοινωνιακά συστήματα ελληνικής ανάπτυξης και τελευταίας τεχνολογίας, για την κάλυψη των αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού σε ασφαλείς επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας φωνής και δεδομένων.