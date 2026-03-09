Ένα ζευγάρι από το Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών, που ήταν παντρεμένο για 70 χρόνια, πέθανε κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου σε νοσοκομείο της Βαλτιμόρης, λίγες ημέρες μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Ο 90χρονος, Κένεθ Όλαντ, και η 88χρονη σύζυγός του, Μέριλιν Όλαντ, οι οποίοι υπήρξαν αγαπημένοι ήδη από τα μαθητικά τους χρόνια και παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 1955, άφησαν την τελευταία τους πνοή τη Δευτέρα σε νοσοκομείο της πόλης. Το ζευγάρι πέθανε δίπλα δίπλα, αφού προηγουμένως είχε αποσυνδεθεί από τη μηχανική υποστήριξη.

Το δυστύχημα συνέβη έξι ημέρες νωρίτερα, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πλαγιομετωπικά του οχήματός τους στον αυτοκινητόδρομο Route 15, κοντά στο σπίτι τους στο Θέρμοντ. Ο Κένεθ, που οδηγούσε το αυτοκίνητο, και η σύζυγός του μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο και τέθηκαν σε μηχανική υποστήριξη εξαιτίας επιπλοκών από τη σύγκρουση.

«Δεν νομίζω ότι ο ένας θα μπορούσε να ζήσει χωρίς τον άλλον», δήλωσε η φίλη τους, Νάνσι Έχαρντ, στο Fox 5. «Ήταν τόσο δεμένοι. Πάντα τους έβλεπες μαζί, όπου κι αν βρισκόσουν».

Υπάλληλος του Thurmont Senior Center, όπου το ζευγάρι πήγαινε συχνά και έπαιζε μπίνγκο δύο φορές τον μήνα, ανέφερε ότι οι δυο τους είχαν μόλις τελειώσει το μεσημεριανό τους γεύμα και έφυγαν περίπου 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα. Το κέντρο ηλικιωμένων δημοσίευσε συγκινητικό μήνυμα στη μνήμη τους, περιγράφοντας το ζευγάρι ως σημαντικό κομμάτι της κοινότητας. Οι Κένεθ και Μέριλιν Όλαντ ήταν γονείς τριών παιδιών, παππούδες πέντε εγγονιών και προπαππούδες έξι δισέγγονων.

«Για όλους εμάς στο Senior Center ήταν απλώς ένα υπέροχο ζευγάρι», ανέφερε η ανάρτηση στο Facebook. «Σπάνια έβλεπες τον έναν χωρίς τον άλλον και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Ήταν δύο άνθρωποι που επέλεγαν ο ένας τον άλλον κάθε μέρα. Ακόμα και στο τέλος, δεν έμειναν χωριστά για πολύ».

Σύμφωνα με τον επικήδειο, το ζευγάρι ήταν βαθιά θρησκευόμενο και συχνά επισκεπτόταν φίλους σε γηροκομεία, φέρνοντάς τους λουλούδια. Ήταν επίσης γνωστοί για την αγάπη τους προς την οικογένεια και τους φίλους τους, ενώ φρόντιζαν να συγκεντρώνουν όλους τους αγαπημένους τους σε γιορτές, γενέθλια και οικογενειακές συγκεντρώσεις, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η Μέριλιν Όλαντ εργάστηκε για 25 χρόνια στον τομέα της χειροπρακτικής πριν συνταξιοδοτηθεί το 2023, ενώ ο Κένεθ Όλαντ εργάστηκε σε όλη του τη ζωή στον χώρο του μάρκετινγκ.

Τα μέλη της οικογένειάς τους, αν και συντετριμμένα από την απώλεια, βρίσκουν παρηγοριά στο γεγονός ότι έφυγαν μαζί. «Αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε για τους παππούδες μας, είναι όχι μόνο τα 70 χρόνια που πέρασαν μαζί, αλλά ότι επέλεγαν ο ένας τον άλλον κάθε μέρα και τελικά έφυγαν από τη ζωή μαζί», δήλωσε η εγγονή τους, Κρίστι Χόπκινς.

Όπως τόνισε, η σημαντικότερη κληρονομιά που αφήνουν είναι το παράδειγμά τους: «Να είμαστε ταπεινοί, καλοί και ευγενικοί με τους άλλους και να βοηθάμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη».