Το δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 48χρονος Σουδανός ο οποίος πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο με τις χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ, την περασμένη Παρασκευή.

Ο κατηγορούμενος, για διακεκριμένη οπλοκατοχή, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών αλλά και απειλή, παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο περίπου μισή ώρα και απολογήθηκε χωρίς δικηγόρο.

Ο 48χρονος, ο οποίος σε έξαλλη κατάσταση την περασμένη εβδομάδα απειλούσε μπροστά στους αστυνομικούς πως θα προκαλέσει έκρηξη, σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος φέρεται να επανέλαβε πως βρήκε ένα σακίδιο με δύο χειροβομβίδες στην περιοχή της Ακρόπολης. Αρχικά, όπως φέρεται να είπε, θέλησε να τις παραδώσει στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, αλλά δεν του έδωσαν σημασία, και στη συνέχεια πήγε στη ΓΑΔΑ με την ίδια πρόθεση.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν είχε σκοπό να προκαλέσει κακό αλλά πρόθεσή του ήταν να παραδώσει τις χειροβομβίδες.

Από την έρευνα, πάντως, προέκυψε πως ο κατηγορούμενος είχε στην κατοχή του δύο αμυντικές χειροβομβίδες πλήρως λειτουργικές.

Ο 48χρονος είναι παλιός γνώριμος των αρχών καθώς έχει συλληφθεί 15 φορές.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε αποφυλακιστεί στις 3 Μαρτίου για υπόθεση ναρκωτικών, τρεις μόλις ημέρες πριν το επεισόδιο στη ΓΑΔΑ.