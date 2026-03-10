Στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς συνελήφθησαν τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, δύο ημεδαποί -ένας 50χρονος και μια 46χρονη- για κατοχή και αποθήκευση μεγάλης ποσότητας ηρωίνης.

Οι συλλήψεις έγιναν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, σε παράπηγμα έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, επακόλουθες έρευνες και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία προφίλ των δραστών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών με τη συνδρομή των Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Κατά τον έλεγχο κατασχέθηκαν 46 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη συνολικού μικτού βάρους 13 κιλών και 584 γραμμαρίων, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και κινητό τηλέφωνο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η έρευνα συνεχίζεται με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για να διακριβωθεί το πλήρες εύρος της δράσης των συλληφθέντων, οι οποίοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για άλλα αδικήματα. Οι δράστες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.