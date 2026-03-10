Ο Κενάν Γιλντίζ μετρά ήδη μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν, ωστόσο υπάρχει ένα στοιχείο στο παιχνίδι του που παραμένει… ανολοκλήρωτο. Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός της Γιουβέντους έχει σημειώσει 10 γκολ φέτος, όμως κανένα από αυτά δεν έχει προέλθει από εκτέλεση φάουλ. Κάτι που ο ίδιος θέλει να αλλάξει στο φινάλε της χρονιάς.

Η αναμέτρηση με την Ουντινέζε θα έχει ξεχωριστή σημασία για τον Τούρκο σταρ. Στο γήπεδο του Ούντινε πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Serie A, λίγους μήνες αφότου είχε αρχίσει να συμμετέχει σταθερά στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι τον έριξε τότε στη μάχη στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ως αλλαγή του Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Από εκείνη την 20ή Αυγούστου του 2023 μέχρι σήμερα έχουν περάσει σχεδόν 1000 ημέρες και πλέον είναι ξεκάθαρο πως ο πρώην τεχνικός της «Μεγάλης Κυρίας» είχε διαγνώσει σωστά το ταλέντο του νεαρού. Μάλιστα, του είχε επιβάλει και την παραδοσιακή «μπονιπερτιανή» τελετουργία για τους μεγάλους παίκτες: να επιστρέψει στις προπονήσεις με κουρεμένα μαλλιά και γλυκά για την ομάδα.

Σήμερα, ο Γιλντίζ φορά τη φανέλα με το «10» της Γιουβέντους και θεωρείται ο ποδοσφαιριστής που, σε ταλέντο και επιρροή στο παιχνίδι, θυμίζει περισσότερο τον μεγάλο του είδωλο, τον Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο.

Σε 122 συμμετοχές και 26 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, το μόνο που του λείπει είναι μερικά ακόμη τέρματα, ιδίως από στημένες φάσεις. Αν υπάρχει ένας τομέας που ο νεαρός αστέρας των «μπιανκονέρι» χρειάζεται να βελτιώσει, είναι η αποτελεσματικότητά του στις εκτελέσεις φάουλ.

Μια σκέψη που γίνεται ακόμη πιο επίκαιρη ενόψει της αναμέτρησης στο «σπίτι» του Ζίκο, ενός από τους κορυφαίους εκτελεστές φάουλ όλων των εποχών.