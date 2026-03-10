Μεταγραφικές κόντρες με τους αιώνιους

Θα ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, όπου ανακοινώθηκε ότι θα γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 12 εκατ. ευρώ στην ΚΑΕ, ποσό που θα καλύψει εξ ολοκλήρου ο Τέλης Μυστακίδης. Ο δικέφαλος του βορρά μπαίνει σε μια νέα εποχή, στην οποία θα μπορεί πλέον να κοντράρει τους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στα μεταγραφικά. Δεν είναι υπερβολή, είναι η πραγματικότητα και σύντομα θα φανεί και στην πράξη. Ήδη μάλιστα υπάρχει σενάριο για σφήνα στην υπόθεση του Νάσου Μπαζίνα, του 23χρονου γκαρντ του Προμηθέα. Οι «πράσινοι» παρακολουθούν την περίπτωσή του, οι «ερυθρόλευκοι» τον έχουν στη λίστα τους και οι «ασπρόμαυροι» παίρνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες πριν κάνουν την κίνησή τους. Ανεξάρτητα από το πού θα καταλήξει ο παίκτης όμως, η ουσία δεν αλλάζει: Οι αιώνιοι έχουν αντίπαλο πλέον στον οικονομικό τομέα.

Στήριξη σε Αταμάν

Η ήττα από τον Ηρακλή προκάλεσε νέα σενάρια για τον Παναθηναϊκό και συγκεκριμένα για το μέλλον του Εργκίν Αταμάν, το οποίο πάντως είναι ξεκάθαρο. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που ισχύουν μέχρι σήμερα. Ο Τούρκος θα παραμείνει κανονικά στη θέση του μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τον στηρίζει και δεν θέλει να κάνει κάποια βιαστική κίνηση. Προφανώς και υπάρχει προβληματισμός για τα αποτελέσματα, υπάρχει όμως και πίστη τόσο στον προπονητή όσο και στο ρόστερ. Οι μεγάλοι στόχοι άλλωστε, η Euroleague και το πρωτάθλημα, δεν έχουν χαθεί. Και στις τάξεις των «πράσινων» εξακολουθούν να πιστεύουν ότι δεν θα χαθούν. Συνεχίζουν επομένως με τον Αταμάν και βλέπουμε…

Αλλαγή μάνατζερ και σενάριο για Παναθηναϊκό

Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, πάντως, υπάρχει και μεταγραφικό σενάριο και συγκεκριμένα για τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο γκαρντ της Ζαλγκίρις Κάουνας έχει αποφασίσει να αλλάξει ομάδα το καλοκαίρι, το buy out στο συμβόλαιό του δεν τρομάζει και είναι γνωστό σε όλους ότι πρόκειται για παίκτη που αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα. Η αλλαγή μάνατζερ όμως έχει ως αποτέλεσμα το όνομά του να παίζει και για το «τριφύλλι» πλέον. Ο Φρανσίσκο συνεργάζεται πλέον με τον Νίκο Σπανό, ο οποίος εκπροσωπεί και τους Χέιζ-Ντέιβιτς, Σορτς και Ρογκαβόπουλο. Οι σχέσεις του μάνατζερ με τον Παναθηναϊκό είναι εξαιρετικές και η κίνηση του Φρανσίσκο δεν περνάει φυσικά απαρατήρητη.

Μάχη τριών θέλουν στην ΑΕΚ

Έκανα μια βόλτα από Νέα Φιλαδέλφεια για να πάρω κλίμα ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος και είδα χαμόγελα για την ισοπαλία στο Καραϊσκάκη. Χαμόγελα όχι μόνο για το +2 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ αλλά επειδή στην ΑΕΚ είναι ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι και οι δύο παραμένουν στη μάχη του τίτλου. Οι «κιτρινόμαυροι», όπως μου έλεγε άνθρωπος που είναι κοντά στον Ηλιόπουλο, θεωρούν πως είναι καλύτερο για τους ίδιους να είναι μάχη τριών και όχι για δύο. Πιστεύουν πως αν διεκδικούν τον τίτλο τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο ΠΑΟΚ θα υπάρχει μια σχετική ισορροπία με τις διαιτησίες, ότι δεν θα είναι όλα τα λάθη υπέρ μιας ομάδας και κατά της Ένωσης.

«Επιτέλους τέλος οι Έλληνες»

Για να συνεχίσω στα της ΑΕΚ, τα χαμόγελα έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα παιχνίδια της από εδώ και πέρα θα τα σφυρίξουν ξένοι διαιτητές. Η Ένωση δεν τα πάει καλά με τους Έλληνες φέρνοντας ως επιχείρημα τα όσα γίνονται με τις κάρτες, τόσο τις δικές της όσο και αυτές των ανταγωνιστών για τον τίτλο, οπότε βλέπουν σαν… λύτρωση το γεγονός ότι θα τους σφυρίξουν Έλληνες μόνο σε δύο αγώνες ακόμη. Αυτούς με Ατρόμητο και Κηφισιά για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου. Από εκεί και πέρα, στα play off θα είναι ξένοι οι διαιτητές και στα έξι παιχνίδια της, στα οποία θα κριθεί το πρωτάθλημα.

Χάποελ για Σπανούλη

Κρούση από Ισραήλ, όπως μαθαίνω, δέχθηκε ο Βασίλης Σπανούλης τις τελευταίες μέρες και ενώ οι φήμες για αποχώρησή του από τη Μονακό συνεχίζονται. Στη Χάποελ Τελ Αβίβ τα πράγματα δεν είναι καλά, ο ιδιοκτήτης της ομάδας έχει σοβαρά παράπονα από τον Δημήτρη Ιτούδη και με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να μην ψήνεται με την ιδέα της μετακόμισης στο Ισραήλ, ήρθε η κρούση με τον Σπανούλη. Άγνωστο προς το παρόν το τι θα κάνει, η Χάποελ πάντως δεν είναι η μοναδική ομάδα που καλοβλέπει την περίπτωσή του. Εδώ και καιρό ο Σπανούλης, όπως έχω σημειώσει, έχει δεχθεί κρούσεις και από Ισπανία, οπότε έχει επιλογές. Από εκεί και πέρα, το τι θα επιλέξει τελικά, το ξέρει ο ίδιος.