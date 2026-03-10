«Οι προκλήσεις είναι εδώ, είναι ανοιχτές και σας καλώ να ανταποκριθείτε γιατί η πολιτική βούληση είναι δεδομένη και ισχυρή και να είστε βέβαιες ότι όλες όσες έχετε τη δυνατότητα αυτή, εμείς θα σας δώσουμε την ευκαιρία να την εξαντλήσετε», ήταν το μήνυμα που απηύθυνε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας σε δόκιμες υπαστυνόμους, σε αστυνομικούς γυναίκες από επιχειρησιακές υπηρεσίες, όπως και σε ανώτατες και ανώτερες αξιωματικούς που υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης, στο πλαίσιο της δράσης για την ενδυνάμωση των νέων γυναικών της ΕΛ.ΑΣ., με τον τίτλο: «Διαμορφώνοντας τη νέα γενιά γυναικών αστυνομικών», που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία κήρυξε την έναρξη της εκδήλωσης στην ενότητα «Ιστορίες που εμπνέουν».

Με την εμπειρία της προσπάθησε να εμπνεύσει τις νέες γυναίκες της αστυνομίας να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Η ίδια αναφέρθηκε στα δικά της γυναικεία πρότυπα που τη διαμόρφωσαν. Στη μητέρα της, τις γιαγιάδες της, αλλά και στη Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ (Ruth Bader Ginsburg) το πρώην Μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών που αποτέλεσε ξεχωριστή μορφή παγκοσμίως στον χώρο της δικαιοσύνης. Στην ομιλία της, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Υπήρξα η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και η πρώτη γυναίκα ΠτΔ. Όταν ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρότασή του, δήλωσα ότι στο πρόσωπό μου τιμάται η σύγχρονη Ελληνίδα. Κάτι που στη συνέχεια αντιλήφθηκα πολύ έντονα μέσα από την επαφή μου με τις γυναίκες στα ταξίδια μου, ιδιαίτερα στην επαρχία. Στα πρόσωπα νέων κοριτσιών και γυναικών έβλεπα θαυμασμό, εκτίμηση, αλλά και ελπίδα, όνειρο. Έλεγα πάντα ότι ευχή μου είναι τα κορίτσια να μπορούν να φτάνουν όπου ονειρεύονται. Αυτό που με συγκίνησε, όμως, βαθιά ήταν οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Οι μανάδες της δικής μου γενιάς ήταν εκείνες που άρχισαν να εργάζονται και να διεκδικούν ισότιμο ρόλο· οι αμέσως προηγούμενες είχαν προσφέρει πάρα πολλά, σε παραδοσιακούς ρόλους. Γυναίκες μου έλεγαν, συγκινημένες: «Κορίτσι μου, σε καμαρώνουμε στην τηλεόραση». Έβλεπαν ότι «μία από εμάς» έφτασε εκεί. Κι εγώ αισθανόμουν ότι ασκούσα τα καθήκοντά μου για όλες, όσες προηγήθηκαν και όσες θα ακολουθούσαν».

Απευθυνόμενη στις γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ. είπε: «Η σημερινή εκδήλωση, αφιερωμένη σε σας, τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Το αστυνομικό έργο υπήρξε για πολλά χρόνια ένας ιστορικά ανδροκρατούμενος χώρος. Σήμερα υπηρετούν το Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. χιλιάδες γυναίκες, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος του προσωπικού και συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και ειδικοτήτων. Η παρουσία σας αποδεικνύει ότι η συμμετοχή των γυναικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας των θεσμών της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Η συμβολή σας αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο, καθώς συνεισφέρετε τόσο στην επιχειρησιακή δράση, όσο και σε επιστημονικούς και εξειδικευμένους τομείς της αστυνομικής αποστολής. Καθημερινά, αποδεικνύετε ότι διαθέτετε την ίδια επαγγελματική επάρκεια και επιχειρησιακή ικανότητα με τους άνδρες συναδέλφους σας. Ταυτόχρονα, η παρουσία σας εμπλουτίζει την αίσθηση της ασφάλειας των πολιτών, καθώς εμπεριέχει στοιχεία όπως η ενσυναίσθηση, το πνεύμα συνεργασίας, η ικανότητα αντίληψης των λεπτών αποχρώσεων του προβλήματος, η κοινωνική ευαισθησία. Με αίσθημα ευθύνης και αυταπάρνηση συμβάλλετε στην προστασία της κοινωνίας και ενισχύετε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά του φύλου μας είναι μια χρυσή ευκαιρία για να εκπληρώσει η ελληνική αστυνομία το καθήκον της με καλύτερο τρόπο: να έρθει πιο κοντά στον πολίτη, τον οποίο είναι ταγμένη να υπηρετεί στους δύσκολους και απαιτητικούς καιρούς μας».

Τον λόγο, στη συνέχεια, πήρε η βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ. και ιδρύτρια στις «Υπέροχες Γυναίκες», Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, η οποία και βιωματικά μίλησε για το πόσο δύσκολο είναι να ασχοληθεί μια νέα γυναίκα με την πολιτική, που θεωρείται και κατεξοχήν ανδροκρατούμενος χώρος, αλλά και κατά πόσο είναι εφικτό να συνδυασθεί με τις απαιτήσεις της οικογένειας, καθώς και η ίδια είναι νέα μαμά. Η κ. Χατζηιωαννίδου μίλησε για τα στερεότυπα που επικρατούν στην κοινωνία, σημειώνοντας πως από την πρώτη στιγμή που ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης της έκανε πρόταση να είναι υποψήφια στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας εστίασε στο κατά πόσο η ίδια είναι ικανή να ανταποκριθεί σε αυτό το τιμητικό κάλεσμα σε αντίθεση με έναν άνδρα συνυποψήφιο που δεν έχει καν αυτόν τον προβληματισμό. Μίλησε και για τις διακρίσεις που δέχτηκε, καθώς όπως είπε, «υπάρχει κόσμος που λέει ότι βρέθηκες εκεί λόγω ποσόστωσης και λόγω φύλου, ενώ υπάρχουν και άλλοι που βλέπουν την πορεία που έχεις κάνει μέχρι τότε. Οι γυναίκες πρέπει να προσπαθούμε λίγο περισσότερο για να αποδείξουμε ότι βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε γιατί όντως μπορούμε να προσφέρουμε», είπε. Κατέληξε, δε, στέλνοντας το μήνυμά της σε όλες τις νέες Δόκιμες Υπαστυνόμους, λέγοντας: «Μπορούμε να τα καταφέρουμε μια χαρά παρά τους ρόλους και παρά τις δυσκολίες. Για καθέναν που σας λέει ότι δεν μπορείτε να τα καταφέρετε, θα βρείτε άλλους δύο να σας λένε ότι μπορείτε».

Τη δική της βιωματική εμπειρία μέχρι να φθάσει στη στιγμή της επαγγελματικής καταξίωσης, αναφέρθηκε η δημοσιογράφος – παρουσιάστρια στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, Ανθή Βούλγαρη. Μίλησε για τα δύσκολα πρώτα βήματά της στον χώρο της δημοσιογραφίας, τις διακρίσεις, την αμφισβήτηση και τις συμπεριφορές που δέχτηκε, καταλήγοντας, «χρειαζόμαστε όλοι για την κοινωνία… όποιος θέλει βρίσκει τρόπους να πετύχει τους στόχους και το όνειρό του». Ερωτηθείσα σχετικά, απάντησε πως οι γυναίκες αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση τις καταστάσεις και έτσι μπορούν να προσεγγίζουν καλύτερα τα θέματα. Τέλος, ευχήθηκε στο μέλλον σύντομα να υπάρξει και Γυναίκα στη θέση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Μηνύματα που ενδυναμώνουν» μετέφερε στις γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ. η Master Coach και Ιδρύτρια της «Life Clinic Group», Δρ Νάνσυ Μαλλέρου. Η Δρ Μαλλέρου αναφέρθηκε σε όλα τα στερεότυπα που επικρατούν στην ελληνική κοινωνία και στον σεξισμό που δέχονται οι γυναίκες σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, ακόμη και από εκπροσώπους του ίδιου φύλου. Όπως τόνισε, «από άνδρες περιμένουμε να είναι ηγέτης, ενώ από γυναίκα περιμένουμε να είναι πιο φροντιστική, γιατί αυτή η φιλοσοφία έχει αναπτυχθεί στην κοινωνία». Ακολούθως, αναφέρθηκε στα στάδια των διακρίσεων των οποίων αποδέκτες είναι κυρίως οι γυναίκες, όπως, η μεροληψία της οικειότητας, η μεροληψία της απόδοσης, η μεροληψία της μητρότητας και τελικά η απόδοση της ευθύνης, καθώς «παραδοσιακά» στις γυναίκες αποδίδεται πάντα μεγαλύτερη ευθύνη. «Αλλάξτε τα στερεότυπα, γίνετε “ενισχυτές”, να ζητάμε από τους γύρω μας, αλλά να ζητήσουμε και από τον εαυτό μας αυτή την ισότητα με τη μορφή της πράξης», κατέληξε η Δρ Μαλλέρου.

Στο ζήτημα των γυναικών και τη θέση της γυναίκας στην αστυνομία, μίλησε αναλυτικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος περιέγραψε με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο τις παθογένειες στους κόλπους της ελληνικής αστυνομίας σε βάρος των γυναικών. «Κάποιοι πιστεύουν ότι οι γυναίκες είναι για τα γραφεία, αλλά και οι ίδιες οι γυναίκες πιστεύουν, επίσης, ότι είναι για τα γραφεία», είπε χαρακτηριστικά. «Η πολιτική μπορεί να κάνει θαύματα, μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων», σημείωσε και αναφέρθηκε στις πολιτικές που προώθησε ο ίδιος στις θητείες του στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την ανάδειξη των γυναικών, όπως ήταν και το 2021 η κατάργηση του ύψους ως προϋπόθεση για την εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομίας. «Με τον παρόντα Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο κάναμε έναν χάρτη με την κατανομή των γυναικών στις υπηρεσίες. Απελπισία! Σιγά-σιγά αρχίσαμε να τοποθετούμε γυναίκες σε διάφορες κρίσιμες θέσεις Διοίκησης», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε αξιόλογα παραδείγματα γυναικών Αξιωματικών, όπως στην πρώτη γυναίκα Διοικητή στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Ταξίαρχο Ζαμπία Γύπαρη, σε Διοικήτριες στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών, στις Διευθύνσεις του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., όπως η παρούσα Διευθύντρια της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Υποστήριξης, Ταξίαρχος Παναγιώτα Παπαδοπούλου, στην Υποδιοικήτρια του Α.Τ. Μάνδρας, Υπαστυνόμο Ευσταθία Βρατσίστα, η οποία, όπως είπε, συμμετέχει και η ίδια στις επιχειρησιακές δράσεις μέσα στους χώρους, όπου υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα, αλλά και στην επικεφαλής της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων της ΕΛ.ΑΣ., Υποδιευθύντρια Ελισάβετ Μπέλλου.

«Έχουμε ικανότατες αστυνομικίνες και είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά απέναντί τους. Δεν αλλάζουν τα στερεότυπα αν δεν τα ενοχλούμε, αν δεν τα δονούμε… Είμαστε εδώ να ανοίξουμε όλες τις θέσεις. Να είστε φιλόδοξες, να έχετε στόχους, να εξαντλήσετε τις δυνατότητές σας για να μπορέσετε να ασκήσετε διοίκηση», κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Στην τελευταία ενότητα της εκδήλωσης με τον τίτλο «Γνώση που προστατεύει» τοποθετήθηκαν η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου, Ταξίαρχος Παναγιώτα Παπαδοπούλου και η Ψυχολόγος στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Υπαστυνόμος Β’ Βασιλική Μπέλλου. Και οι δύο ανέδειξαν με σαφήνεια το πλέγμα θεσμικής προστασίας που παρέχεται στις γυναίκες αστυνομικούς, καθώς και τα νομικά και ψυχολογικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για την προστασία της προσωπικής και επαγγελματικής τους αξιοπρέπειας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο Β’ Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Ιωάννης Σκούρας, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, και πλήθος άλλων ανώτατων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. ενώ την εκδήλωση συντόνισε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου.