Θλίψη έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης η είδηση του θανάτου της καθηγήτριας Αγγλικών, Σοφίας Χρηστίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο θάνατός της αποδίδεται σε εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη όταν η διευθύντρια του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης την παρέπεμψε σε υγειονομική επιτροπή για «πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα» καθώς αδυνατούσε να αντιμετωπίσει το bullying των μαθητών της.

Μιλώντας για τη Σοφία Χρηστίδου, συνάδελφός της, έκανε λόγο για σκληρό bullying από τα παιδιά, τα οποία χαρακτήρισε «αγρίμια» ενώ τόνισε την αδιαφορία της διεύθυνσης για τη δύσκολη κατάσταση που βίωνε η καθηγήτρια.

Μιλώντας στο Mega, η εκπαιδευτικός δήλωσε: «Η κυρία Σοφία ήταν καθηγήτρια αγγλικών με πολλά πτυχία, πολλές γνώσεις και 35 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση. Αγαπούσε τους μαθητές της και οι περισσότεροι μαθητές την αγαπούσαν επίσης. Η κυρία Σοφία τα τελευταία χρόνια είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια και όχι παιδιά. Υπήρχαν μαθητές που την κορόιδευαν, μιμούνταν κραυγές ζώων μέσα στην τάξη, της πετούσαν κουτιά με χυμό, κακάο και νερό ενώ την έκλειναν και μέσα στην τάξη, βάζοντας θρανία στην πόρτα.

Η κυρία Σοφία προσπαθούσε να κάνει το μάθημά της, έβαζε βαθμούς και ακολουθούσε το πρόγραμμα σπουδών. Κάποιοι μαθητές όμως με μαθησιακές δυσκολίες την κατήγγειλαν στη διευθύντρια του σχολείου, και η υπόθεση έφτασε μέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με την κατηγορία ότι η καθηγήτρια έκανε bullying στα παιδιά».

Όπως είπε επίσης η ίδια, η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις. Το bullying των μαθητών προς τους δασκάλους συχνά δεν ερευνάται όσο θα έπρεπε και οι εκπαιδευτικοί μένουν χωρίς στήριξη, ενώ όλοι επικεντρώνονται στο bullying που γίνεται από τους καθηγητές στα παιδιά.

H ανακοίνωση των γονέων των μαθητών του σχολείου

Για το περιστατικό εξέδωσαν ανακοίνωση και οι γονείς των μαθητών του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης:

«Με αφορμή δημοσιεύσεις και αναρτήσεις που διακινούνται τις τελευταίες ώρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης, σχετικά με το θάνατο της εκπαιδευτικού που υπηρετούσε στη σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ, οι γονείς μαθητών της σχολικής κοινότητας εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας προς την οικογένεια και τους οικείους της, σεβόμενοι απόλυτα το πένθος τους.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, παρατηρείται δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών. Οι γονείς των μαθητών, σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στο δημόσιο λόγο.

Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ανυπόστατων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών. Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους για την προστασία των μαθητών, των καθηγητών και των οικογενειών αυτών από ψευδείς, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές».