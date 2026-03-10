Σαν βόμβα έπεσε η παραίτηση του προέδρου του Πανεπιστημίου «Ohio State» και πρώην ναυάρχου των ΗΠΑ, Τεντ Κάρτερ, σε μια υπόθεση που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα πανεπιστημιακούς και μέσα ενημέρωσης. Το περιστατικό αφορά τη στενή σχέση του με μια podcaster ελληνικής καταγωγής και την παράνομη πρόσβαση που φέρεται να της παρείχε σε ηγετικά στελέχη του πανεπιστημίου.

Το κύριο ζήτημα αφορά την παραίτηση του Κάρτερ, η οποία ήρθε αφού παραδέχτηκε ότι έδωσε «παράνομη πρόσβαση στην ηγεσία του Ohio State», δηλαδή ότι παραχώρησε προνόμια σε βάρος του πανεπιστημίου με στόχο να βοηθήσει μια γυναίκα που ζητούσε στήριξη για την προσωπική της επιχείρηση. Η υπόθεση συνδέεται με τη Χρυσάνθη Βλάχος, παρουσιάστρια του «Callout Podcast», ενός podcast αφιερωμένου σε βετεράνους, σύμφωνα με χορηγό της εκπομπής που μίλησε στο NBC4.

Ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Ohio State, Τεντ Κάρτερ, φέρεται να έθεσε σε κίνδυνο τη θέση του -με ετήσιες αποδοχές 1,5 εκατ. δολάρια– καθώς και τον γάμο του διάρκειας 45 ετών.

Η παραίτηση του Κάρτερ κατατέθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, αφού παραδέχτηκε το περιστατικό στο διοικητικό συμβούλιο του πανεπιστημίου. «Ο πρόεδρος αποκάλυψε πρόσφατα ότι είχε μια ανάρμοστη σχέση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του πανεπιστημίου.

«Η JobsOhio γνωρίζει ότι ο Τεντ Κάρτερ παραιτήθηκε σήμερα το πρωί από τη θέση του προέδρου του Πανεπιστημίου Ohio State και ότι η υπόθεση αυτή ενδέχεται να σχετίζεται με μια σχέση μεταξύ του ίδιου και της παρουσιάστριας ενός podcast για βετεράνους, το οποίο είχαμε χορηγήσει», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η «JobsOhio», οργανισμός οικονομικής ανάπτυξης.

«Η ευκαιρία του “Callout Podcast” ήταν σύμφωνη με την αποστολή μας για εξωστρέφεια. Η χορηγία του podcast πέρασε από τη συνήθη και αυστηρή νομική διαδικασία μας, όπως συμβαίνει με κάθε χορηγία που παρέχουμε», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο 66χρονος Κάρτερ εμφανιζόταν τακτικά εδώ και μήνες στο podcast της Βλάχος, το οποίο επικεντρώνεται σε θέματα βετεράνων.

Σε φωτογραφία από το εθνικό συνέδριο του οργανισμού «Student Veterans of America 2026» στο Κολοράντο Σπρινγκς τον Ιανουάριο, ο πρώην πρόεδρος του πανεπιστημίου εμφανίζεται να χαμογελά δίπλα στη Βλάχος, η οποία φοράει μαύρο δερμάτινο σύνολο. Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η Βλάχος αναφέρεται στον Κάρτερ ως «αγαπημένο φίλο και μέντορά» της.

Ο Κάρτερ -ο οποίος υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ για 38 χρόνια μετά την αποφοίτησή του από τη Ναυτική Ακαδημία το 1981- εμφανίστηκε σε εννέα από τα 14 βίντεο που έχει δημοσιεύσει η Βλάχος το 2026.

Παρά το υψηλό προφίλ του Κάρτερ ως ενός από τους πιο ισχυρούς δημόσιους αξιωματούχους στο Οχάιο, το podcast είχε ιδιαίτερα χαμηλή απήχηση, με μόλις μερικές εκατοντάδες θεατές σε κάθε επεισόδιο.

Τον Ιανουάριο του 2025, το podcast φέρεται να συνδιοργάνωσε μια παράσταση βετεράνων και μελών στρατιωτικών οικογενειών στο Ohio State με τίτλο «Last Out: Elegy of a Green Beret», σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο, την JobsOhio, την AEP και τον οργανισμό Columbus Region.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Κάρτερ φέρεται να ανταπέδωσε τη στήριξη, χρησιμοποιώντας το Ohio State ως χορηγό για μια διήμερη εκδήλωση της Βλάχος με τίτλο «Gaff-N-Go Rodeo», που στόχευε στη διασύνδεση στρατιωτικών βετεράνων με επαγγελματίες ηλεκτροτεχνίτες, στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια.

Σε βίντεο από την τελετή έναρξης της εκδήλωσης, όπου μιλά ο Κάρτερ, αναφέρεται στη λεζάντα: «Υπάρχει μια ιδιαίτερη σύνδεση ανάμεσα στους βετεράνους και τους ηλεκτροτεχνίτες που θεωρώ πολύ σημαντική», δήλωσε ο Γουόλτερ «Τεντ» Κάρτερ.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της σχέσης του με τη συγκεκριμένη γυναίκα, για το αν η σχέση τους ήταν επαγγελματική ή ερωτική, ωστόσο σημείωσε ότι αποχωρεί από τη θέση του έχοντας στο πλευρό του την πλήρη στήριξη της συζύγου του, σύμφωνα με τη New York Post.

Η podcaster δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.