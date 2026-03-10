Τραγικό τέλος βρήκε μια 28χρονη γυναίκα σε πάρκο ψυχαγωγίας στην Κολομβία, όταν κατά την κάθοδό της σε τσουλήθρα έπεσε στο κενό από ύψος περίπου 4,5 μέτρων.

Σε βίντεο που καταγράφηκε λίγο πριν από τη μοιραία στιγμή, η Γιούρις Κριστέλ Γκαρσία Μανρίκ εμφανίζεται εμφανώς ανήσυχη και ρωτά τους εργαζόμενους του πάρκου αν θα υπάρχει κάποιος να τη συγκρατήσει στο τέλος της διαδρομής. «Θα με πιάσει κανείς;» ακούγεται να λέει, με τον χειριστή του παιχνιδιού να της απαντά καθησυχαστικά: «Ναι, μην φοβάσαι».

Η 28χρονη ξεκίνησε την κατάβαση στην τσουλήθρα στο πάρκο Entre Flores Park, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σε μια στροφή της διαδρομής, εκτινάχθηκε εκτός της κατασκευής και έπεσε στο κενό.

Η γυναίκα, μητέρα ενός κοριτσιού 4 ετών, υπέστη θανάσιμα τραύματα από την πτώση, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες ασφαλείας του παιχνιδιού και τις ευθύνες του πάρκου.