Ιδιαίτερα δύσκολη είναι από νωρίς σήμερα, Τρίτη 10/3 η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής. Η κίνηση είναι αυξημένη με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα στον Κηφισό.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στο κέντρο της Αθήνας ενώ προβλήματα υπάρχουν στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δάσος Χαϊδαρίου έως τα Διυλιστήρια, την Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος) όπως και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη).

Στο κόκκινο η κίνηση

Στη λεωφόρο Κηφισού το πρόβλημα είναι πιο έντονο από νωρίς τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και καθόδου και κυρίως από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Φιλαδέλφεια.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄- 25΄ από Φυλής έως Κηφισίας,

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄ από Ανθούσα έως Κηφισίας,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

