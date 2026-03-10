Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι τιμές των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καλύπτοντας πλήρως τις απώλειες των προηγούμενων δύο ημερών. Το θετικό κλίμα που επικρατεί στα ευρωπαϊκά ταμπλό, σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μετά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον περιορισμό της διάρκειας των πολεμικών συγκρούσεων, έδωσε ισχυρή ώθηση στους αγοραστές.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.175,67 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 3,47%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.194,69 μονάδες (+4,38%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 122,62 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 3,79%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 2,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+8,54%), της Πειραιώς (+7,55%), της Κύπρου (+6,90%), της Alpha Bank (+6,86%) και της Aegean Airlines (+5,96%).

Αντιθέτως, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-2,80%) και των ΕΛΠΕ (-0,94%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς, διακινώντας 3.636.032 και 3.434.563 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 26,04 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 22,51 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 103 μετοχές, 6 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Unibios (+14,72%) και Optima Bank (+8,54%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Motor Oil (-2,80%) και Logismos (-1,90%).