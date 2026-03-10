Η ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης και οι συνεργαζόμενοι επενδυτές της εξασφάλισαν τη χρηματοδότηση για την κατασκευή μιας τεράστιας λίμνης σέρφινγκ στην πόλη αθλητισμού του συλλόγου, δίπλα στο «Metropolitano». Η τράπεζα Santander, ως συντονιστής και διαχειριστής της χρηματοδότησης, μαζί με την BBVA, υπέγραψαν δάνειο συνδιοίκησης, το οποίο συμπληρώνεται με συμμετοχικό ποσό περίπου 15,7 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια του προγράμματος Buenavista NextGen Urbano.

Η εταιρεία που διευθύνεται από τον πρόεδρο του συλλόγου Ενρίκε Θερέζο συνεργάζεται με τη Stoneweg InfraSports – μια κοινοπραξία των κεφαλαίων Stoneweg και Teras Capital – για την ανάπτυξη του πρότζεκτ, που θα φέρει την εμπορική ονομασία «Gemswell Surf Madrid». Η συνολική επένδυση αναμένεται να φτάσει τα 60 εκατ. ευρώ, με την Ατλέτικο να κατέχει το 25% της εταιρείας που θα εκμεταλλεύεται την εγκατάσταση, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει την άνοιξη του 2027.

Η εγκατάσταση, που θα διαχειρίζεται η Gemswell Ventures, θα διαθέτει λίμνη σέρφινγκ 23.000 τετραγωνικών μέτρων – τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, σύμφωνα με τους υπεύθυνους – με δυνατότητα ταυτόχρονης παρουσίας 120 σέρφερ. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει 3.000 τ.μ. χώρους εστίασης, 500 τ.μ. εμπορικά καταστήματα εξειδικευμένα στον χώρο, σχολή σέρφινγκ και χώρους για εκδηλώσεις. Οι εκτιμήσεις προβλέπουν περίπου 500.000 επισκέπτες ετησίως και τη δημιουργία πάνω από 100 άμεσων θέσεων εργασίας.

Η τεχνολογία παραγωγής κυμάτων, που έχει αναπτύξει η εταιρεία Wavegarden, θα επιτρέπει τη δημιουργία πάνω από 20 τύπων κυμάτων ύψους έως δύο μέτρων, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σέρφινγκ στο κέντρο της Μαδρίτης.

Η πόλη του αθλητισμού, που αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της το 2026, βασίζεται σε συμφωνία του Δήμου Μαδρίτης με την Ατλέτικο για την εκμετάλλευση πέντε δημόσιων οικοπέδων γύρω από το γήπεδο σε καθεστώς παραχώρησης 75 ετών. Το κόστος για όλο το έργο εκτιμάται στα 350 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενο εν μέρει από το ταμείο CVC στο πλαίσιο συμφωνίας με τη LaLiga και με συμμετοχή άλλων εταιρειών.

Στο πρότζεκτ συμμετέχουν επίσης εταιρείες όπως η Live Nation και η Oak View, με στόχο την ανακατασκευή του ημιτελούς υδάτινου κέντρου σε πολυχώρο πολλαπλών χρήσεων.

Όπως δήλωσε ο Ραμόν Ρομέρο, διευθυντής της Stoneweg Infra, η ολοκλήρωση της χρηματοδότησης σηματοδοτεί το τελικό στάδιο ανάπτυξης της εγκατάστασης. «Η εξασφάλιση αυτής της χρηματοδότησης αποτελεί ορόσημο για το Gemswell Surf Madrid», τόνισε.