Ο εκτός έδρας αγώνας του Ολυμπιακού με την Παρί για τη Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (10/3).

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας και θέλουν τη νίκη για να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας για τα play off, ενώ οι Γάλλοι είναι ση 16η έχοντας 11 νίκες και 18 ήττες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλατασαράι – Λίβερπουλ Champions League

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Indian Wells

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μονπελιέ – Λας Πάλμας CEV Champions League Bόλεϊ

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπανταλόνα – Βίρτσμπουργκ FIBA Basketball Champions League

21:45 Novasports Prime Παρί – Ολυμπιακός Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στόουκ – Ίπσουιτς EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα Champions League