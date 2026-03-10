Ο εκτός έδρας αγώνας του Ολυμπιακού με την Παρί για τη Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (10/3).
Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας και θέλουν τη νίκη για να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας για τα play off, ενώ οι Γάλλοι είναι ση 16η έχοντας 11 νίκες και 18 ήττες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλατασαράι – Λίβερπουλ Champions League
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Indian Wells
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μονπελιέ – Λας Πάλμας CEV Champions League Bόλεϊ
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπανταλόνα – Βίρτσμπουργκ FIBA Basketball Champions League
21:45 Novasports Prime Παρί – Ολυμπιακός Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στόουκ – Ίπσουιτς EFL Championship
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα Champions League