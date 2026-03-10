Μια ματιά στο μέλλον της αρχιτεκτονικής δίνουν οι νέες εικόνες από το εσωτερικό ενός εκ των πρώτων πλήρως τρισδιάστατων εκτυπωμένων σπιτιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το σπίτι διαθέτει σύγχρονο σχεδιασμό με μεγάλες επιφάνειες παραθύρων και ανοιχτούς χώρους που δημιουργούν μια φωτεινή και ευάερη αίσθηση. Σύμφωνα με τις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, σε κάθε δωμάτιο υπάρχουν μεγάλα παράθυρα με μαύρα πλαίσια και πολλά τζάμια, τα οποία δημιουργούν έντονες σκιές πάνω στο ανοιχτόχρωμο ξύλινο δάπεδο.

Στην κουζίνα και την τραπεζαρία, ένας κάθετος τοίχος με ανάγλυφα πλακάκια λειτουργεί ως φόντο για τα επίπεδα ντουλάπια από δρυ και ένα φωτιστικό τύπου «sputnik» με πολλαπλούς βραχίονες. Ο σχεδιασμός του σπιτιού ακολουθεί μινιμαλιστική αισθητική, με καθαρές γραμμές και λειτουργική διάταξη των χώρων.

Εκτυπώθηκε με τεχνολογία 3D

Το σπίτι ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην κομητεία Γιούμπα της Καλιφόρνια από την εταιρεία τεχνολογίας 4DIFY, η οποία ανακοίνωσε ότι πρόκειται για το πρώτο πλήρως 3D εκτυπωμένο σπίτι της.

Το έργο κατασκευάστηκε με τη χρήση βιομηχανικών εκτυπωτών μεγάλης κλίμακας της εταιρείας SQ4D. Η τεχνολογία αυτή αντικαθιστά την παραδοσιακή ξύλινη κατασκευή με στρώσεις σκυροδέματος που τοποθετούνται με ακρίβεια μέσω εκτύπωσης.

Η κατοικία έχει επιφάνεια περίπου 93 τετραγωνικών μέτρων και χρειάστηκαν συνολικά 24 ημέρες για να εκτυπωθεί. Ωστόσο, οι δημιουργοί του έργου εκτιμούν ότι σε μελλοντικά έργα ο χρόνος κατασκευής θα μπορούσε να μειωθεί ακόμα και στις 10 ημέρες.

Πιο γρήγορη και ανθεκτική κατασκευή

Εκτός από τη μεγάλη ταχύτητα κατασκευής, το υλικό σκυροδέματος προσφέρει αυξημένη αντοχή. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα σπίτια αυτά παρουσιάζουν φυσική ανθεκτικότητα στη φωτιά, τη μούχλα και τα έντομα.

Η 4DIFY σχεδιάζει ήδη την επέκταση του έργου. «Ετοιμαζόμαστε να εκτυπώσουμε επιπλέον σπίτια στον ίδιο χώρο, αξιοποιώντας όσα μάθαμε για να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα, τον συντονισμό και την ταχύτητα», αναφέρει η εταιρεία στην ιστοσελίδα της. «Κάθε κατασκευή ενισχύει τη διαδικασία μας και μας φέρνει πιο κοντά σε μια επαναλαμβανόμενη και επεκτάσιμη εφαρμογή της τεχνολογίας».

Στόχος της εταιρείας είναι η μείωση του κόστους εργασίας και της σπατάλης υλικών, ώστε να δημιουργηθούν πιο προσιτές κατοικίες.

Το πρώτο σπίτι από το πιλοτικό συγκρότημα πέντε κατοικιών βρίσκεται ήδη προς πώληση με τιμή 375.000 δολάρια, ποσό που έχει οριστεί σκόπιμα χαμηλότερα από τον μέσο όρο της περιοχής, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.