Η FIFA προχώρησε σε περικοπή άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων από τον λειτουργικό προϋπολογισμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ζητώντας από αρκετά τμήματα των γραφείων της στις ΗΠΑ -με έδρα το Μαϊάμι- να προχωρήσουν σε «εξορθολογισμό» δαπανών.

Η απόφαση έρχεται παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου προβλέπει έσοδα-ρεκόρ από τη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Σε συνέντευξή του στο CNBC τον Φεβρουάριο, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, εκτίμησε ότι τα συνολικά έσοδα του τουρνουά θα ξεπεράσουν τα 11 δισ. δολάρια.

Στην ετήσια έκθεση του 2024, η FIFA είχε παρουσιάσει τον προϋπολογισμό για τον κύκλο 2023-2026, προβλέποντας λειτουργικές δαπάνες ύψους 1,12 δισ. δολαρίων για το Μουντιάλ και συνολικό προϋπολογισμό 3,756 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών επάθλων και των τηλεοπτικών παραγωγών.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν ανώνυμα, οι εργαζόμενοι της FIFA στις ΗΠΑ έχουν δεχθεί επανειλημμένες ενημερώσεις για περικοπές στον προϋπολογισμό, που αφορούν μεταξύ άλλων τομείς όπως η ασφάλεια, η μετακίνηση, η εφοδιαστική αλυσίδα και η προσβασιμότητα. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι οι περικοπές ξεπερνούν άνετα τα 100 εκατομμύρια δολάρια και ότι η εντολή για αυστηρότερο έλεγχο δαπανών προήλθε από τα κεντρικά γραφεία της FIFA στην Ελβετία.

Σύμφωνα με τη FIFA, στόχος είναι να επανεπενδυθεί τουλάχιστον το 90% των συνολικών επενδύσεων του οργανισμού στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη. Στο πλάνο για την περίοδο 2023-2026, το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα φτάνει τα 12,9 δισ. δολάρια, εκ των οποίων περίπου 11,67 δισ. προορίζονται για την ενίσχυση της ανάπτυξης του αθλήματος διεθνώς.

Ωστόσο, οι περικοπές έχουν προκαλέσει ερωτήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αυξάνονται οι ανησυχίες για το κόστος που μεταφέρεται στους φιλάθλους αλλά και στους φορολογούμενους. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι ήδη οι υψηλότερες στην ιστορία του θεσμού, με ορισμένα εισιτήρια για αγώνες ομίλων να φτάνουν τα 700 δολάρια και θέσεις χαμηλού διαζώματος στον τελικό να κοστίζουν έως και 8.680 δολάρια.

Παράλληλα, έχει ασκηθεί κριτική στη δυναμική τιμολόγηση που εφαρμόζει η FIFA, καθώς και στην προμήθεια 15% που παρακρατεί τόσο από τον αγοραστή όσο και από τον πωλητή σε μεταπωλήσεις εισιτηρίων μέσω της επίσημης πλατφόρμας της.

Οι διοργανώτριες πόλεις καλούνται επίσης να επωμιστούν σημαντικά κόστη για ζητήματα ασφάλειας και δημόσιας τάξης, ενώ ορισμένες έχουν ήδη περιορίσει τα σχέδιά τους για τα επίσημα φεστιβάλ φιλάθλων.

Παρά τις αντιδράσεις, η FIFA επιμένει ότι δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση σε κρίσιμους τομείς της διοργάνωσης. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός της, περίπου 5.000 άτομα προσωπικό θα απασχοληθούν συνολικά για την ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία.