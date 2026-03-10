Στα 3,63 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2026, καταγράφοντας μείωση 11,9% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2025. Στον αντίποδα, οι εισαγωγές της χώρας σημείωσαν επίσης πτώση κατά 7,4%.
Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία εξαγωγών που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα οποία επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε €3.633,2 εκατ. τον Ιανουάριο του 2026 έναντι €4.124,3 εκατ. τον Ιανουάριο του 2025. Η μεταβολή διαμορφώθηκε σε -11,9%, δηλαδή σε -491,1 εκατ. ευρώ.
Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €516,8 εκατ., δηλαδή -7,4%, και από €6.958,3 εκατ. πέρυσι διαμορφώθηκαν σε €6.441,5 εκατ. φέτος, ενώ το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά €25,7 εκατ., δηλαδή -0,9%, και διαμορφώθηκε σε €-2.808,3 εκατ. έναντι €-2.834,0 εκατ. πέρυσι.
Η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών άνευ πετρελαιοειδών εμφανίζει σημαντικές διαφορές με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε €2.948,6 εκατ. τον Ιανουάριο του 2026 έναντι €2.948,8 εκατ. τον Ιανουάριο του 2025 μειωμένες κατά €103,2 εκατ., δηλαδή 3,5% και τις εισαγωγές να ανέρχονται σε €4.886,0 εκατ., μειωμένες και αυτές κατά €247,5 εκατ., δηλαδή 4,8%. Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €144,3 εκατ., δηλαδή 6,6% και ανήλθε σε €-2.040,4 εκατ.
Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος 2025/2026
|(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|Ιαν 26*
|Ιαν 25*
|Διαφορά 26/25
|ΕΤ 26/25
|Εξαγωγές
|2.845,6
|2.948,8
|-103,2
|-3,5%
|Εισαγωγές
|4.886,0
|5.133,5
|-247,5
|-4,8%
|Εμπορικό Ισοζύγιο
|-2.040,4
|-2.184,7
|144,3
|-6,6%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Αναλύοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις ανά κλάδο, αύξηση καταγράφηκε μόνο στον κλάδο των τροφίμων, κατά €29,4 εκατ. ή 4,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίθετα, οι περισσότεροι κλάδοι παρουσίασαν μείωση. Συγκεκριμένα, τα βιομηχανικά προϊόντα μειώθηκαν κατά €39,5 εκατ. ή -6,9%, τα χημικά κατά €31,6 εκατ. ή -6,2%, ενώ σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο κλάδος των μηχανημάτων–οχημάτων κατά €40,5 εκατ. ή -12,2%. Μείωση κατέγραψαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €5,8 εκατ. ή -2,2%, οι πρώτες ύλες κατά €6,7 εκατ. ή -4,7%, καθώς και ο κλάδος των ποτών και καπνών κατά €13,3 εκατ. ή -10,9%. Παράλληλα, οι εξαγωγές λιπών και ελαίων υποχώρησαν κατά €22,1 εκατ. ή -20,8%. Τέλος, ο κλάδος των πετρελαιοειδών κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, της τάξεως των €354,7 εκατ. ή -26,7%, διαμορφούμενος σε €975,2 εκατ. από €1.329,9 εκατ. τον Ιανουάριο του 2025.
Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος 2025/2026
|(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|Ιαν 26*
|Ιαν 25*
|Διαφορά 26/25
|ΕΤ 26/25
|Τρόφιμα
|760,0
|730,6
|29,4
|4,0%
|Βιομηχανικά
|535,9
|575,4
|-39,5
|-6,9%
|Χημικά
|474,7
|506,3
|-31,6
|-6,2%
|Μηχ/τα-Οχήματα
|291,8
|332,3
|-40,5
|-12,2%
|Διάφ. Βιομηχανικά
|262,1
|267,9
|-5,8
|-2,2%
|Πρώτες Ύλες
|136,0
|142,7
|-6,7
|-4,7%
|Ποτά-Καπνά
|108,2
|121,5
|-13,3
|-10,9%
|Λίπη-Έλαια
|84,4
|106,5
|-22,1
|-20,8%
|Μη ταξινομημένα
|4,9
|8,8
|-3,9
|-44,5%
|Πετρελαιοειδή
|975,2
|1.329,9
|-354,7
|-26,7%
|Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**
|2.658,0
|2.792,0
|-134,0
|-4,8%
|Σύνολο**
|3.633,2
|4.122,0
|-488,8
|-11,9%
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο
Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς, το 60,8% των ελληνικών προϊόντων απεστάλη σε κράτη-μέλη της ΕΕ (27), ενώ το 39,2% σε Τρίτες Χώρες με τα αντίστοιχα ποσοστά τον Ιανουάριο του 2025 να ανέρχονται σε 54,8% για την ΕΕ (27) και 45,2% για τις Τρίτες Χώρες.